Egy furcsa, hatásos módszer, amivel örökre leszokhatunk a dohányzásról

- tette hozzá Toby, aki szerint a csípős íz fogyasztása egyéb káros függőségekről is leszoktathat, így érdemes lehet kipróbálnia alkohol-és ételfüggőséggel küzdő embereknek is. Ráadásul a kapszaicin további előnye, hogy gyorsítja az anyagcserét, ezért kifejezetten hatásos szer fogyókúra idején, emellett hosszabb életet élhet, és a rákos betegségeket is elkerülheti, aki gyakran fogyaszt csípős ételeket.

További érv a chiliszósz mellett, hogy mivel viszonylag olcsón hozzájuthatunk, hosszú távon megspórolhatjuk vele azt a pénzt, amit cigarettára költenénk.

Forrás: Mirror