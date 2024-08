Ennek a diétának is köszönhette hosszú életét II. Erzsébet brit királynő

96 évet élt II. Erzsébet brit királynő, egészséges étrendjének köszönhetően fizikailag és lelkileg is teljesen fitten töltötte még az utolsó éveit is. Aki most azt gondolja, hogy koplalt vagy ízetlen salátalevelekkel sanyargatja magát, nagyot téved. A királynő ugyanis sosem tagadta meg magától a finomságokat, ám mindig is ragaszkodott a mértékletességhez. Mutatjuk, mi volt a titka.

A királynő 96 évének nagy részét irigylésre méltó egészségi állapotban töltötte, mindemellett rendkívül is igen kiegyensúlyozott volt. Ennek köze volt a természet és a szabad levegőn való mozgás iránti szenvedélyének is, kifejezetten szeretett sétálni és lovagolni. Hosszú életének másik kulcsa az egészséges, változatos étrend volt, tele élvezetes, ízletes fogásokkal, melyek fő összetevői a friss, szezonális gyümölcsök, zöldségek voltak, melyeket a királyi birtokhoz tartozó kertekben termesztettek. Természetesen a délutáni teát sem hagyta ki.

Fotó: Anwar Hussein / Anwar Hussein/Getty Images II. Erzsébet királynő ételeit a Buckingham-palota és a Windsori kastély séfjei készítették. Darren McGrady volt királyi séf elmondta, hogy a királynőnek minden héten egy piros bőrkötésű, franciául írt étlapot küldött, hogy aláírásával jóváhagyja. "A szakácsok előre megtervezték a heti étrendet, hogy legyen idő beszerezni a legfinomabb hozzávalókat, és átküldték ellenőrzésre az étlapot, a királynő pedig áthúzta azokat a fogásokat, amelyek helyett valami mást szeretett volna. Néha végighúzta az egészet, és valami mással helyettesítette. Különösen, ha András herceggel vacsorázott. Az ő kedvence a Crème Brulee volt Sandringham-narancsokkal." - árulta el az egykori séf. A királynő szokás szerint egy csésze Earl Grey teával kezdte a napját – tej és cukor nélkül, egy-két keksz kíséretében. Ezután elfogyasztott egy teljes értékű, tápláló reggelit a Buckingham-palota fő étkezőjében, ami rendszerint gabonapelyhekből, joghurtból, pirítósból és lekvárból állt. Nem vetette meg azonban a füstölt lazacos rántottát sem. Charles Oliver királyi felszolgáló szerint azonban legalább annyira kedvelte a kippert és a füstölt tőkehalat is, ahogyan azt Dinner at Buckingham Palace című könyvében is megírta. Ebédre szintén előszeretettel fogyasztott halételeket egyszerű zöldségkörettel, azonban étkezés előtt szívesen elkortyolt egy gin és Dubonnet alapú koktélt. Egy tipikus kedvence volt a doveri nyelvhal párolt spenótágyon. A hétköznapok során igyekezett kerülni a szénhidrátokat, tésztát és burgonyát például csak nagy ritkán fogyasztott. Sok orvos ma is azt tartja, hogy a túl sok keményítő fogyasztása káros az egészségre.

Délután ismét elkortyolt egy bögre kiváló minőségű Earl Grey teát, amelyhez leggyakrabban szendvicset fogyasztott uborkával, tojással és füstölt lazaccal. Időnként néhány szem csokoládés vagy gyömbéres keksszel kényeztette magát. Vacsorára - csakúgy mint ebédre - halat, húst, és zöldségféléket fogyasztott legszívesebben. „Főételként imádta a vadat, például a Gael steak-et, vagy a gombás whisky-szósszal készült steaket, különösen ha őzhússal csináltuk” – mondta Darren a Hello! magazinnak." Első fogásként szerette a Gleneagles pástétomot, amely füstölt lazacból, pisztrángból és makrélából áll." A The Independent szerint a királynő kedvelte a csokoládés desszerteket is. Italok közül kedvelte a gint és a Dubonnet-t, esténként pedig szívesen ivott pár kortyot a kedvenc német vörösborából. Forrás: Mirror

