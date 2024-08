Esztergom legjobb éttermében ettünk, a Beer Lager kiváló minősége utánozhatatlan

Az MCC fesztiválon, már délelőtt rengetegen voltunk. A rendezvényen évek óta vonzza az embereket az ország minden részéről. Nem véletlen, hiszen a három nap alatt több tucat előadást tartanak, valóban a legkülönbözőbb témákban. Noha persze ezek miatt mentem, de igazán kíváncsi voltam a Beer Lager éteremre, amiről korábban csak jót hallottam.

A Beer Lager terasza délután egy órára csordultig megtelt, tényleg a puszta szerencsének köszönhető, hogy még találtam egy üres helyet. Amint leültem a pincér azonnal hozta az étlapot. Ekkor ért az első meglepetést, ugyanis mielőtt beültem volna a Beer Lagerbe, megnéztem az étlapot a hely közösségi oldalán. Ott egy tejesen más ételsort láttam, mint ami a jelenlegi.

A bisztróban öt fajta sört lehet kapni, mivel azonban nem igazán kedvelem ezt az italt, a Limoncello mellett döntöttem.

A koktél tökéletes volt, ár érték arányban megfelelő meg pláne.

Fotó: Origo

A Limencello mellé, sült mangalica bordát kértem, amihez a köret grill zöldség és parázs burgonya volt. A köretet a hús nagyságához képest kevésnek tartottam, viszont a mangalica tökéletesen omlósra volt sütve. A grill zöldségeket ízesek és kellően ropogósan voltak. A hús mellé kínáltak Café de Parist is, ami egy világos színű, fokhagymából, különböző fűszerekből, gyógynövények felhasználásával készült pikáns fűszervaj.

Fotó: Origo

A fűszervaj valóban igen pikáns volt, emellett pedig sós is. Talán túlzottan. Alapvetően sósan eszem, de ez még nekem is sok volt. Így az ételnek azt az elemét a tányéron hagytam. Miközben ebédeltem, a pincérek többször is megkérdezték, hogy rendben találom-e az ételt. Kifejezetten szimpatikus, mikor a felszolgálók figyelnek arra, hogy vendégek jól érzik magukat. Sőt, miután befejeztem, még akkor is érdeklődtek, hogy összességében, hogy ízlett a sült mangalica borda. A pincérnek elmondta, mi az ami nem tetszett az ételben, de hozzátettem, mivel a hús, tehát a tányér főeleme tökéletes volt, ízlett az étel. Emitt pedig nem kizárt, hogy visszatérek még a Beer Lagerbe, már csak azért is, mert a város főterén lévő étterem nyüzsgése egészen varázsaltossá tette ezt az ebédet.