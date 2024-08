Városnéző élményt kínál egy New York-i étterem

A brooklyni székhelyű fine-dining étteremben a thai fővárosban úgy lehet városnéző túrára menni, hogy el sem kell hagyni Gothamet – mindezt persze a magával ragadó vetítési technológiának köszönhetően. A Bang Bang úgy van kialakítva mintha valóban egy buszban ülnénk, miközben az éttermet körülvevő falakra Bangkok utcáit vetítik. A "buszos kiránduláson" résztvevők így két órán keresztül a VR-technológiának köszönhetően a thai fővárosban érezhetik magukat. Mindezt fokozza a Bang Bang 10 fogásos kóstolómenüje is - számolt be a New York Post.

A Williamsburgben, a Grand Street 131. szám alatt található Bang Bang Jugkrwut „Jay” Borin ötlete volt, aki a brooklyni Mao Mao és a Queens-i Jai Sang Ma tulajdonosa is egyben.

"Nem foglalkozom az étteremmel. Én élményüzletet kínálok" – mondta a 45 éves Borin a The Postnak.

Az illúzió megvalósítása érdekében a bangkoki származású tulajdonos egy filmet készített szülővárosának ikonikus nevezetességeiről, beleértve a híres, labirintusszerű lebegő piacot , a kínai negyed kiterjedt környékét és még a sikátorokat is.

Manapság ezt a fajta térhatásnövelő technológiát optikai illúziók létrehozására használják épületeken, a Broadway bemutatókon és természetesen az ehhez hasonló éttermekben is.

Ezzel az új módszerrel „nem kell Bangkokba vagy a világ bármely pontjára elmenni

– magyarázta Borin, akinek az a célja, hogy elhozza szülőföldje „szépségét” NYC-be.

Ami az ételeket illeti, az étlapon a thai klasszikusok európai ihletésű dekonstrukciói találhatók, mint például a Bangkok, az ízletes csemege triója, kókuszhabbal rakott sertéstortával, káposztába csomagolt párolt sertésgombóccal és hideg homárleves lime habbal és egy blansírozott paradicsom – lényegében egy gazpacho-szerű étel a Tom Yum levesben.

Ott van még a Noble: füstölt kacsa vörös curry szósszal és csípős licsipürével.

Minden utazás közben a Bang Bang menedzsere, Prachak Seniwong an Ayutthaya beszámol azokról az ételekről és helyekről, amelyek mellett éppen elhaladnak.

Az óváros helyi utcáira fogunk vinni benneteket

– jelentette ki egy korábbi "kiránduláson".