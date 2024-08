Mutatjuk, melyik patisszonrecepteket nem szabad kihagynunk nyáron

Ezalatt összeállítjuk a palacsintatésztát a bundázáshoz. Egy keverőtálba törjük a tojásokat, sózzuk, hozzáadjuk kakukkfüvet (más friss zöldfűszert is adhatunk hozzá, pl. kaprot vagy petrezselymet), összekeverjük, majd hozzáadjuk a lisztet, a tejet, a szódát, és alaposan összekeverjük. Akkor jó az alap, ha sűrű krémlevesállagú lesz. Ha híg, adjunk hozzá még lisztet, ha sűrű, adjunk hozzá még folyadékot.

Miután az összes patisszon elkészült, már tálalhatjuk is. Kiválóan illik hozzá a tartármártás, amihez nyugodtan adjunk zöldfűszereket, vagy remuládmártással is fogyaszthatjuk. Köretként rizst vagy akár tepsis burgonyát is készíthetünk mellé.

