Ezért nem kell aggódnunk, ha hétfőn többet mutat a mérleg, mint pénteken

Az Instagramon Liz Bites Back néven ismert influenszer elmagyarázta, miért nyomunk több kilót általában hétfő reggel, mint a hétvége kezdetén. Sokan emiatt az extra finomságokat, csalóétkezéseket okolják, azonban felesleges,hogy bűntudatot érezzünk emiatt. Lizzy High elárulta, hogy ilyenkor szó nincs zsírraktározásról,

a hirtelen súlygyarapodás oka csupán a puffadás és vízvisszatartás, ami a magas nátriumtartalmú ételek fogyasztásának, rendszertelen vécére járásnak és az alkoholfogyasztásnak köszönhető.

A fitnesz szakember szerint ezzel semmi gond nincs, mindenki tart időnként csalónapokat, aminek következménye lehet átmeneti súlyingadozás. Mindezekkel együtt

fizikailag lehetetlen 1-2 nap alatt 5 vagy több kilónyi zsírtömeget felszedni, úgyhogy aggodalomra semmi ok. Amint visszatérünk a szokásos étrendhez, megszűnik a puffadás, és eltűnik a testünkből a felesleges víz, mi pedig újra visszanyerjük a versenysúlyunkat.

Természetesen fontos, hogy ne essünk át a ló túloldalára, és

hétköznaponként térjünk vissza a megszokott rutinhoz, ám nem érdemes megszállottnak lenni és túlságosan rástresszelni.

Lizzy - hogy követőit megnyugtassa - megosztotta saját történetét ezzel kapcsolatban, amire több, mint 3000 lájkot kapott, és többen is hozzászóltak a poszthoz. Az egyik rajongó megköszönte az emlékeztetést, míg egy másik azt írta, hogy

ez az oka, hogy ő csütörtökönként méri magát, nem pedig hétfőnként.

Lizzy azért is rendkívül népszerű a követői körében, mert a túlzott szigor és korlátozás helyett a kiegyensúlyozott életmódot, és az élet élvezetét pártolja. Szerinte nincsenek "bűnös" ételek, mindenből szabad enni egy keveset, az edzések szempontjából sokszor még hasznos is lehet, ha így teszünk.

Már csak amiatt is követendő példa lehet ez számunkra, mert hosszú távon könnyebben megy így a fogyás. Ha ugyanis hirtelen, túl sok ételt vonunk meg magunktól, azt gyakran a fizikai-és mentális egészségünk sínyli meg, és könnyedén kialakulnak különféle vitamin-és tápanyaghiányok a szervezetben, ami fáradékonnyá, levertté tesz bennünket, így nem lesz erőnk és motivációnk az edzésekhez, arról nem is beszélve, hogy bőrünk, hajunk, és szerveink állapotán is nyomot hagy a koplalás és a túlzásba vitt fogyókúra.