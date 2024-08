Szövetséget köt egy gyorsétterem a legnagyobb boltlánccal

Míg a Grubhub és az Uber Eats a világ vezető online kiskereskedőjével, az Amazonnal kötött partnerséget, a Burger King a világ legnagyobb, hagyományos fizikai üzletláncáról ismert Walmart-tal lép szövetségre. A Walmart részéről nem ez az első társulás más profilú, tevékenységükben meghatározó vállalatokkal, hiszen egy ideje partneri viszonyban áll az Expediával és a Paramount+-szal. Gyorsétteremlánccal azonban korábban még nem alakult ki a mostanihoz hasonló partnerség.

A nagy gyorsétteremlánc számára azért lehet különösen előnyös az együttműködés, mert a Walmart hűségprogramjában több mint 50 millió regisztrált vásárló van.

Persze a regisztrálók egy része nem aktív, de ez a tekintélyes szám így is azzal kecsegteti a Burger Kinget, hogy jelentősen növekszik majd éttermi forgalmuk.

Sendvics készül a Burger King egyik éttermében

Fotó: BELGA/AFP/Nicolas Maeterlinck

A Walmart hűségprogramjában részt vevőknek a Burger King által biztosított kedvezmények igénybe vételéhez először a megadott módon kell összekapcsolniuk felhasználói fiókjaikat. Ezt követően érhetik el a gyorsétterem által számukra ajánlott kedvezményeket.

A Burger King azzal csábítja a vásárlókat, hogy digitálisan leadott rendeléseik után 25 százalékos kedvezményt kapnak, majd a program kiterjesztéseként, és három havonta jogosultak egy ingyenes Whopper szendvicsre bármely rendelésüknél.

A gyorsétteremláncnál abban bíznak, hogy ez a lépés éttermeik felújításával együtt növeli forgalmukat, és különösen a tinédzserek körében lesz több vásárlójuk. Éttermeik közül egyébként mintegy 150 belső átalakítását hajtották már végre, ez a szám idén év végéig 400-ra nő. A vállalat 2028 végéig amerikai üzleteinek 85-90 százalékában hajtaná végre az átalakításokat, hogy új arculattal fogadják a vendégeket.

A Walmart által kínált törzsvásárlói tagság évi 98 dollárért (vagy havi 12,95 dollárért) vásárolható meg, és különböző kedvezményeket illetve előnyöket biztosít bolti vagy online vásárlásnál. Például rendelési értéktől függetlenül ingyenes házhoz szállítást, vagy árkedvezményeket.

Nem a Burger King ezen lépése az első, amit a nagy amerikai gyorsétteremláncok forgalmuk növelése érdekében tesznek. Ahogy az Origo megírta, hasonló forgalomnövelő döntéseket jelentett be a Burger King legnagyobb konkurensének számító McDonald's is, melynek az elmúlt negyedévekben mért forgalomcsökkenést is le kell dolgoznia a versenyben.