Így hűtheti le a sört vagy a bort 5 perc alatt

A nyár még javában tombol, így sok ember piknikezni, vagy a strandra jár, hogy a legtöbbet hozza ki a kellemes, meleg, napos időszakból. Vannak, akik ilyenkor már eleve egy jó minőségű hűtőtáskával, benne tökéletesen behűtött sörökkel vagy borokkal indulnak útnak, azonban nem mindannyian vagyunk ennyire előrelátóak, és csak a helyszínen jut eszünkbe, hogy jól esne egy hideg ital, de sem hűtőszekrény, sem mélyhűtő nincs a közelben.

Szerencsére létezik egy egyszerű és nagyon olcsó megoldás, amellyel pillanatok alatt lehűthetők a palackok, és felfrissíthetjük magunkat egy hideg sörrel, ásványvízzel vagy kólával még akkor is, ha nincs fagyasztó a közelben.

A Cocktails Instagram-oldalán közzétett posztból megtudhatjuk, hogy

mindössze 20 percre, jégre és sóra van szüksége ahhoz, hogy az italunkat tökéletesre hűtsük.

"Tegyünk jeget egy vödörbe, csináljunk helyet az üvegnek, és tegyük bele a bort. Szórjunk sót a jég köré, fedjük be az üveget jéggel, majd a tetejére is szórjunk némi sót.Nemsokára fogyaszthatjuk is a kellemesen hideg frissítőnket. Ha pedig nincs a közelünkben megfelelő vödör, szerezzünk jégkockákat és egy zacskót, és tegyük bele az üveget"

- írja a poszt.

A felhasználók közül néhányan nem értették, miért kell ehhez só. A tudományos magyarázat szerint, ha

sót adunk a jeges vízhez, akkor csökken a víz fagyáspontja, így a jég alacsonyabb hőmérsékleten megolvad, és a víz gyorsabban lehűl. Ezzel az eljárással a bor harmadannyi idő alatt lehűl, minta hagyományos jégfürdő esetén. Néha akár öt perc is elegendő.

Az emberek többségét lenyűgözte ez a remek módszer, és írták, hogy legközelebb, ha olyan helyen lesznek, ahol nincs hűtőszekrény, egészen biztosan kipróbálják.

Ahogyan korábban megírtuk, létezikegy hasonlóan egyszerű módszer a hűtőtáska vagy a fagyasztó kiváltására. Ehhez mindössze egy nagy és egy kis agyagcserépre, szigetelőszalagra, homokra, vízre és egy vastag törölközőre van szükségünk. Az első lépés, hogy szigetelőszalaggal leragasztjuk a cserepek alján lévő lyukat. A nagyobbik aljára tegyünk homokot – legalább három centiméter vastagon –, és jól nyomkodjuk le. Azután tegyük bele a kisebb cserepet, és töltsük fel homokkal a kettő között lévő rést.