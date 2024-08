Javában tart a görögdinnye szezon: minden, amit erről a szezonális gyümölcsről tudni érdemes

A dinnyék és köztük a görögdinnye a nyári hónapok egyik meghatározó eleme. Az időjárástól függően a magyar görögdinnye szezon nagyjából június elején indul, de a globális kereskedelemnek köszönhetően az év minden napján megtalálhatók a nagyobb szupermarketekben a külföldről behozott dinnyék. Amellett, hogy a görögdinnye finom, érdemes azt is tudni, hogy milyen jótékony hatásai vannak és, hogy milyen változatos módon használható fel.

Fotó: pixabay.com

Görögdinnye szezon: miért érdemes fogyasztani?

A görögdinnye vitamin tartalma igen magas, megtalálható benne a C-, B1-, B3- és B6- vitamin, ezek mellett pedig van benne még kalcium, magnézium és kálium, valamint sok rostot is tartalmaz. Ezeken felül sokféle karotinoidot, például likopint is tartalmaz.

A görögdinnye jót tesz a vesének, mivel a magas káliumtartalma miatt segít átmosni azokat és csökkenti a vérben a húgysav koncentrációját. Vízhajtó hatása is van, mivel jelentős része víz, így segít méregteleníteni és jót tesz a bőrnek is.

Magas víztartalma miatt segít a dehidratáltság csökkentésében, csökkenti a test hőmérsékletét és ezáltal megakadályozza azt, hogy a test túlmelegedjen.

Magas kálium és magnézium szintje miatt csökkenti a vérnyomást, ezáltal megvédi a szív egészségét.

Segít megelőzni a rákot is, mivel a benne található likopin a legújabb kutatások szerint ebben jelentős szerepet játszik.

Végül, de nem utolsó sorban a görögdinnye jótékony hatásai közé tartozik az is, hogy jót tesz a libidónak, mivel a benne lévő arginin segíthet az erekciós problémák leküzdésében.

Fotó: pixabay.com

A három legjobb dinnyés recept:

Görögdinnye krémleves

Hozzávalók:

1 szelet görögdinnye

2 dl vörösbor

3 ek cukor

3 cl citromlé

5 db szegfűszeg

kh őrölt fahéj

1 zacskó vaníliás cukor

5 dkg mazsola

3 cl fehér rum

1 szelet kenyér

2 dkg füstölt sajt

dió

Elkészítés:

A behűtött dinnyéből cseresznye magozóval kivágunk 20 db kis gömböt, amit félreteszünk a tálaláshoz. A többi dinnyét a héjából kikanalazzuk, majd egy tálba tesszük és hozzáadjuk a cukrot, a citromlevet, a bort, a fahéjat és a vaníliás cukrot, majd ezeket botmixerrel összepépesítjük. Ezután beletesszük a szegfűszeget és a kivájt dinnyedarabokat és betesszük a hűtőbe, a rumba áztatott mazsolával együtt. Amíg a leves hűl, addig egy száraz serpenyőben megpirítjuk a diót és lereszeljük a sajtot. Tálalásnál a kikanalazott levesbe teszünk a rumos mazsolából, mellé pedig pirítóst tálalunk dióval és sajttal.