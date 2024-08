Ez a klasszikus olasz étel minden második gyerek kedvence

Ha megkérdeznénk 10 gyereket, mi a kedvenc ételük, legalább 4-en a pizzára szavaznának. Egy friss tanulmány szerint ez a klasszikus olasz fogás áll jelenleg azoknak a toplistás finomságoknak az élén, amelyeket a gyerekek a legszívesebben esznek, ám előkelő helyen végeztek a különféle tésztaételek és gyorsételek is, például a hamburger, sültkrumpli, csirkefalatkák vagy a fish and chips. A kutatást végző szakértő szerint nincs azzal gond, ha a gyereknek megvannak a kedvencei, de nem árt törekedni arra, hogy ezek minél változatosabb és egészségesebb formában kerüljenek az asztalra, már csak amiatt is, hogy a család többi tagja se unja meg ezeket.

Egy friss kutatásból kiderült, hogy jelenleg a pizza a legnépszerűbb étel a gyerekek körében, tízből több mint négyen választják kedvencüknek a 6-16 évesek körében. A listán szintén előkelő második helyet elfoglaló hamburgert és sült krumplit a gyerekek 28%-a nevezte meg kedvenc ételeként, holtversenyben a csirkefalatkákkal, ezt követi szorosan a fish and chips, melyre a gyerekek és fiatalok 26%-a teszi le a voksát. A 20 legnépszerűbb étel között található még a curry, a fajitas, a frankfurti hot dog és a sajtos melegszedvics is. A kutatás vezetője, a Herta frankfurti virsligyártó cégnél dolgozó Gemma Serdet létrehozott egy projektet „Vacsoraforgató”néven, melynek célja, hogy hogy segítséget nyújtson a szülőknek abban, hogyan érdemes összeállítani nap mint nap olyan menüket, amelyeket a gyerekek szívesen fogyasztanak, ugyanakkor kellőképpen egészségesek és változatosak. Mindig lesz olyan étel, ami épp sláger, és bármi történjék, a gyerek szívesen megeszi. A kutatásban feltártuk, melyek azok a klasszikus ételek, amelyek mindig sikert aratnak a gyerekek körében, azonban a fogások között sok a hasonló, a legtöbbjükben vannak átfedések. Az is kihívást jelenthet továbbá, hogy a család többi tagja is szívesen fogyassza az adott éltelt, így szükség lehet némi kreativitásra a napi sütés-főzés során, hogy kitaláljunk valami olyat, ami változatos, ugyanakkar mindenkinek ízleni fog. A tanulmányból kiderült, hogy a szülők 78%-a szívesen főz gyerekeinek, 41%-uk különösen akkor ha tudják, hogy az adott étel a kedvencük, 37%-nak pedig az is fontos szempont, hogy az adott fogás egyszerű és gyorsan elkészíthető legyen. Tízből négy szülő elismerte, hogy időnként többször is feltálalják ugyanazt az ételt egy héten belül, mert tudják, hogy az biztonsan el fog fogyni, ezáltal elkerülhetik a pazarlást. 71%-uk azonban szinte minden héten szembesül azzal a problémával, hogy a gyerekek visszautasítják az ételt, minden tizedik család esetében pedig akár négy vagy több alkalommal is előfordul az ilyesmi egy héten belül.

Ezért a kutatásban részt vevők 78%-a állította, hogy hetente legalább háromszor kétféle ételt is főz, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót. A válaszadók 55%-a válogatósként jellemezte a gyerekét, 43%-uk rendkívül nehezen talál olyan ételt, amit a gyerek szívesen eszik. A szülők 41%-a emellett nehezen tudja rávenni gyermekét, hogy napi ötször egyen, 24%-uk pedig arra, hogy fehérjedús ételeket fogyasszon. A szülőknek közel fele, azaz 48%-a kiemelten fontosnak tartja a pazarlás elkerülését a megélhetési költségek okán. A megkérdezettek 21%-a bevallotta, hogy gyakran az olcsóbb alapanyagok mellett dönt, hogy ne kelljen sokat pocsékolnia, ha a gyereknek nem ízlene az elkészített étel. Gemma Serdet hozzátette: Sok család számára a közös étkezés az egyetlen olyan alkalom, amikor minőségi időt töltenek egymással, és beszélgetnek, mi történt velük aznap. Ezért szeretnénk segíteni a szülőknek abban, hogy szórakoztató és egyszerű módszereket találjanak olyan ízletes ételek elkészítésére, amelyeket az egész család szívesen megeszik, emellett kreatív módszereket találjanak arra, hogy kicsit izgalmasabb, változatosabb formában készítsék el az aktuális kedvenceket"

Fotó: Shutterstock/Drazen Zigic A gyerekek 20 kedvenc étele a szülők szerint: Pizza (44%) Hamburger sültkrumplival (28%) Csirkefalatok sültkrumplival (28%) Fish and chips (26%) Bolognai spagetti (24%) Grillcsirke (24%) Mac and cheese (19%) Halrudacskák sültkrumplival(16%) Grillkolbász sültkrumplival (15%) Húsgombócos spagetti (15%) Sült kolbász krumplipürével (14%) Frankfurti hot dog (14%) Curry (13%) Fajitas (13%) Lasagne (12%) Héjában sült krumpli sült babbal és sajttal (10%) Rakott tészta csirkehússal (10%) Sajtos pirítós (10%) Pesztós tészta (9%) Marhapörkölt (8%) Forrás: Mirror

