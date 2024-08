Sok háziasszony kedvence lesz a Lidl újdonsága

Sokan tartanak a műanyag vágódeszkáktól, mert félnek attól, hogy a vágás során leváló műanyag darabkák az ételbe kerülhetnek, és így a szervezetbe is bejuthatnak. Ennek ellenére a műanyag vágódeszkákat sokan kedvelik, mert könnyebb tisztítani és tárolni őket a faváltozatokhoz képest.

Az olcsóbb, gyengébb minőségű műanyag vágódeszkák hajlamosak deformálódni, és a legbosszantóbb, hogy folyton csúszkálnak a konyhapulton.

Képünk illusztráció!

Fotó: NurPhoto via AFP/Nikolas Kokovlis

Bár egy egyszerű trükk, például egy konyharuha használata segíthet a csúszkálás megakadályozásában, ez sem ideális, mert a nyers hús könnyen hozzáérhet a textilhez.

Sokkal jobb megoldás, ha eleve olyan vágódeszkát választunk, amely csúszásgátló tappancsokkal rendelkezik, és most pont ilyen termék kapható a Lidlben. Ezek a vágódeszkák nemcsak csúszásgátlóval vannak ellátva, de BPA-mentesek és késbarát felületűek is. Vastag, merev kialakításúak, fogórésszel is rendelkeznek.

Biztonságosak a műanyag vágódeszkák?

Szakértők vizsgálták, mennyi műanyag részecske válik le a vágódeszkákról használat közben, és meghökkentő eredményre jutottak:

egy-egy vágás során akár 15 milligramm mikroműanyag kerülhet le a deszkáról, ami évente akár 50 grammot is jelenthet, ami nagyjából tíz bankkártya súlyának felel meg.

Ezek közül nem mind kerül az ételbe, de ha csak egy részét is belekeverjük az ételbe, az már a szervezetünkbe jut – derült ki a The Kitchn írásából.

A fa vagy a műanyag vágódeszka kevésbé higiénikus?

Kutatások kimutatták, hogy a közvélekedéssel ellentétben a fa vágódeszkák higiénikusabbak lehetnek, mint a műanyag társaik. A vizsgálatok során megállapították, hogy

a tisztítatlan, egy éjszakán át kint hagyott műanyag deszkákon jelentősen megnövekedett a baktériumok száma, míg a fa deszkákon szinte semmilyen növekedés nem volt tapasztalható.

Ennek hátterében az áll, hogy a műanyag deszkák felülete a használat során megkarcolódik, ezekben a barázdákban pedig a baktériumok könnyen megtelepszenek, és a mosogatógép magas hőmérséklete sem feltétlenül pusztítja el őket - írta a Mindmegette.

Ezzel szemben a fadeszkák a bennük található csersav révén képesek önmagukat fertőtleníteni, és nem károsítják a kést sem.

Aki dolgozott már ide-oda csúszkáló, egyenetlen felületű vágódeszkán, az tudja, mekkora áldás egy olyan darab, amin nem kell az ujjunk levágásától rettegni. A jó deszka leginkább a méreten múlik, és a műanyag nem feltétlenül higiénikusabb a fánál.