A sült burgonya könnyű és sokoldalú, ehetjük akár ebédre vagy vacsorára is. Nagyon egyszerű elkészíteni, és ízlés szerint mindenféle finom töltelékkel megtölthetők. Vannak azonban olyan dolgok, amelyekkel tisztában kell lennie, ha tökéletes burgonyát szeretne, ugyanis három különböző területen is elkövethet hibát. Egy szakértő szerint, aki igazán tudja, miről beszél, hiszen hetente körülbelül 8000 burgonyát készít el a rendkívül sikeres üzletében, és megszállottságának köszönhetően az interneten is hatalmas népszerűségnek örvend - írja a Mirror.

Ben Newman, más néven Spudman 2003 óta árulja a tökéletes sült burgonyáit a tamworthi büfés kocsijából. Az emberek a világ minden tájáról ideutaznak és sorban állnak, hogy megkóstolhassák a híresen finom falatokat. Ben több ismert embernek is készített már ételt, többek között Baby Spice, Emma Bunton, aki tonhalat és csemegekukoricát kért bele, Alan Titchmarsh, aki a klasszikus sajt- és bab kombináció mellett döntött, valamint Judge (Rob) Rinder. Emellett Ben több mint 3,6 millió követőt gyűjtött össze TikTok oldalán , ahol posztokat tesz közzé és élő közvetítéseket indít napi bohóckodásairól.

Szóval ha valaki tudja, hogyan kell krumplit sütni, az Spudman. Íme a három legfontosabb tippje a tökéletes burgonya főzéséhez:

Az egyik videóban elárulja, hogy a sütés sikere szempontjából kulcsfontosságú, hogy milyen burgonyát veszünk.

A változatosság a minden

– mondja, mielőtt megosztaná, hogy mit érdemes választani.

A Cara-féle krumpli piros foltjaival láthatóan jó.

Elég szárazak, alacsony keményítőtartalmúak – jók ezek

– tanácsolja.

Egy másik csúcstípus a Melody.

Sárga burgonya, nem túl magas víztartalommal, ami fontos. Azt tanácsolja, hogy a Harmony burgonyát vagy nagyon fehér húsú burgonyát ne használja, mivel ezek túl sok keményítőt tartalmaznak. De a "legrosszabb választás" a Nadine.

Azt mondja, gyönyörűen néznek ki a szupermarket polcán, de "szuper magas keményítőtartalmúak", és "borzasztóan sülnek". Azt mondja, amikor utoljára főzött velük, a víz csöpögött az aljáról, "olyan rosszak voltak".