Különleges fagylaltok a világ minden tájáról

Amerikai fagylalt:

Az Egyesült Államok számos fagyivariációval büszkélkedhet, különleges fagylaltok számos variációját találhatjuk meg a kontinensen. A legelterjedtebb változat philadelphiai, New York-i, vagy egyszerűen amerikai fagylaltként ismert hűsítő, amelyet tejjel, tejszínnel és cukorral készítenek, de tojást nem adnak hozzá. Híres továbbá a New England-stílusú fagyi is, (gondoljunk csak a Ben and Jerry's-re), amely egy gazdag keverék, amelyet tojásból és hozzáadott tejfehérjéből, valamint lágy, krémes pudingból készítenek. És ne feledkezzünk meg a soft-serve-ről sem, egy tojásmentes, viszonylag alacsony zsírtartalmú desszertről sem, amelyet mechanikusan vernek fel, hogy különlegesen légies állagot kapjon!