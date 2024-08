Különleges tiramisureceptek, avagy mutatjuk, hogyan kelthető új életre ez a közkedvelt olasz desszert

Manapság ugyan elképesztően sokféle különleges tiramisurecept kering az interneten: léteznek epres, málnás, diós, vegán, cukor-tojás-koffein-és tejmentes változatok is, nem érdemes megfeledkezni a klasszikus tiramisu receptjéről sem, egyrészt mert ez is nagyon finom, másrészt pedig a többi változatnak is rendszerint ez az alapja, minden más csak kiegészítés. Egy-két plusz hozzávalóval ugyanis tökéletesen megbolondítható ez ínycsiklandó olasz desszert.

Klasszikus tiramisu

Egy kis történelem

Ha már az eredeti recept kerül szóba, nem árt, ha tudunk néhány dolgot ennek a csodás olasz desszertnek a történetéről. A tiramisu (tiramisù) kifejezés azt jelenti: dobj fel! Nem véletlenül: noha ma már létezik koffeinmentes változat is, a klasszikus recept egyik fő összetevője a kiváló minőségű, igazi olasz kávé. Ami pedig az eredetét illeti, többféle legenda is fűződik hozzá, ám ami a legvalószínűbb, hogy

az első tiramisut egy Roberto 'Loli' Linguanotto nevű cukrász alkotta meg 1969-ben, véletlenül, amikor vaníliás fagyit próbált készíteni. Ennek eredményeképpen született meg a ma már világszerte közkedvelt olasz édesség.

Noha a híres mestercukrásztól néhány nappal ezelőtt búcsút kellett vennünk, emléke tovább él ebben az ízletes, krémes desszertben, amit szinte lehetetlen dolog nem szeretni.

És hogy mi a népszerű, világszerte elterjedt sütemény titka? A már említett feketekávén túl kerül bele habosra vert tojássárgája és tojásfehérje, mascarpone - amit semmiképp ne akarjunk tejszínhabbal helyettesíteni, amennyiben az eredeti receptet követjük - és némi szeszes ital is, ami leggyakrabban jó minőségű rum.

A klasszikus tiramisu összetevői:

6 db tojás (L-es méretű)

1 csomag babapiskóta

50 dkg mascarpone

8 dkg cukor

7 dl hideg feketekávé

5 dkg kakaópor

1 dl rum (opcionális)

Elkészítés:

A tiramisu eredeti receptje szerint első lépésként a tojásokat kettéválasztjuk. A tojássárgáját habosra kikeverjük a cukorral, hozzáadjuk a rumot, végül pedig a mascarponét, és addig keverjük, míg sima és kissé habos krémet kapunk. A tojásfehérjéből robotgéppel kemény habot verünk, majd óvatosan belekeverjük a mascarponés krémbe. Lefőzzük a kávét. Amikor langyosra hűlt, belemártjuk a babapiskótákat úgy, hogy félig átázzanak. Belehelyezzük a babapiskótákat egy sorban egy kisebb tepsibe vagy üvegtálba. Rásimítjuk a krém felét, erre teszünk még egy réteg kávéba áztatott babapiskótát, és végül a maradék krémmel befedjük. Minimum 2 órát hűtőszekrényben állni hagyjuk. Közvetlenül a tálalás előtt a tetejére kakaóport szórunk.



Különleges tiramisuváltozatok

Ahogyan említettük, néhány összetevővel könnyedén feldobható, variálható a már eleve isteni alaprecept. Gyümölcsökkel kombinálva például könnyed, kényeztető nyári desszert lesz belőle, de elkészíthetjük apró kis golyó formájában is, így tökéletes vendégváró falatkák gyanánt tálalhatjuk.