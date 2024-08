Így készül a tökéletes lecsó

Az általunk ismert receptúrán túl a tojásos változata is közkedvelt, ám klasszikus hazai étel ide vagy oda, mindenki a saját receptjére esküszik. Ezért is okoz sokszor felfordulást lecsókészítés közben a következő kérdés: előbb a paprika vagy a paradicsom kerül a lábasba?

A lecsó főzésének menete, a hozzávalók besorolása szinte mindig is megosztotta az embereket. Van, aki szerint mindegy, hogy milyen sorrendben kerülnek a fazékba a paprika és a paradicsom, ám azok táborát is szép számmal erősítik, akik úgy tartják, ha nem tartjuk be a megfelelő egymásutániságot, akkor bizony nem lesz finom az étel.

Nos, azok, akik a hagyma dinsztelése után a felkockázott paprikával folytatják a hozzávalók adagolását, azt állítják, hogy ha lepirítjuk a paprikát a hagymával a zsiradékon, sokkal jobban kidomborodik az íze a lecsóban. Az sem mellékes szempont, hogy a paprikának sokkal több idő kell, hogy megpárolódjon, így előbb a saját levével kell párolni, és amikor már majdnem teljesen jó, akkor hozzáadni a paradicsomot, végül együtt puhára főzni mindent.

Mutatjuk, hogy készül a legfinomabb lecsó.

Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Itt csatlakozik be a másik tábor. Meggyőződésük ugyanis, hogy a lecsónak a sűrű szaft a lelke, amiben azért valljuk be, van némi igazság. Ezért ők a hagyma után a paradicsomot teszik a fazékba, hiszen fontos, hogy az jól szétfőjön a megfelelő íz és szaftosság érdekében. Így nem meglepő, hogy a paradicsomosok szerint egyáltalán nem baj, ha a paprika nem fő szét teljesen, mivel úgy akár kellemetlen is lehet az állaga. Így ha kicsit ropogós, még jót is tesz a lecsónak.

Mindezt összegezve arra jutottunk, hogy ha a gazdagabb ízvilág a cél, akkor a paprikával folytatjuk a hagyma után, ha pedig a sűrűbb szaftot részesítjük előnyben, akkor a paradicsom az első.

Lecsó (alaprecept)

Hozzávalók:

40 dkg paradicsom

80 dkg paprika

2 fej hagyma

5 dkg füstölt szalonna

2 ek. olaj

1 ek. pirospaprika

só

Elkészítés:

A lecsó elkészítéséhez a paradicsomot leforrázzuk, meghámozzuk, és gerezdekre vágjuk. A paprikát megmossuk, kicsumázzuk, ereit és magjait eltávolítjuk, majd ujjnyi vastag karikákra szeljük. A hagymát meghámozzuk, és apróra felkockázzuk. A szalonnát ugyancsak apró kockákra vágjuk. Az olajra tesszük a szalonnát, és mérsékelt tűzön a zsírjából kisütjük. Megfonnyasztjuk benne a hagymát, majd lehúzzuk a tűzről, megszórjuk a pirospaprikával, rádobjuk a paradicsomot, és ízlés szerint megsózzuk. Visszatesszük a tűzre, és néhány percig fedő nélkül forraljuk. Beleforgatjuk a paprikát, és félig lefedve, mérsékelt tűzön puhára főzzük 15 perc alatt, végül megkóstoljuk, és újra megsózzuk, ha szükséges. Friss kenyérrel kínáljuk.

