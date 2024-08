Így védekezik a másnaposság ellen a világhírű szakácsnő

A híres szakácskönyvszerő és televíziós mesterszakács Nigella Lawson megosztotta saját másnaposság elleni gyógymódját, ami bár sokak számára meglehetősen furcsának tűnik, Nigella szerint működik.

A híres szakács pálinkát, Worchestershire-és Tabasco szószt továbbá malátaecetet kever össze egy nyers tojással. Szerinte ezek kellenek a gyógyigyrbe.

A tojássárgája nagy adag fehérjét biztosít a szervezetnek, amelyre ilyenkor fokozottan szükségünk van. A többi pedig úgymond kutyaharapást szőrével, mert ami nem öl meg, az megerősít. Ne feledd, ezt egészben kell lenyelni"

- mondja.

Akár az ünneplést vittük kissé túlzásba, akár bánatunkat próbáltuk némi iszogaással gyógyítani, tapasztalhattuk már, hogy a másnap reggel sosem könnyű. Különösen, ha aznap munkába kell mennünk. Ilyenkor csábító ötlet lehet a gyógyszeres doboz után nyúlni, ám érdemes számításba venni a kíméletesebb, természetesebb gyógymódokat is.

Táplálkozási szakértők korábban megosztották a legjobb tippjeiket a másnaposság természetes gyógymódjával kapcsolatban, amelyeket bátran kipróbálhatunk mi is. Az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy ne szörnyen érezzük magunkat másnap, ha ügyelünk arra, hogy mindig hidratáltak maradjunk. Fontos tudni, hogy még viszonylag kis mennyiségű alkohol is dehidratációhoz vezet, és tulajdonképpen ez az, ami okozza a másnaposság jól ismert, kellemetlen tüneteit: fejfájást, fáradtságot és energiahiányt. Sokat segíthetünk ezen, ha már iszogatás közben is elkortyolunk egy-egy pohár vizet az alholos italunk mellé, másnap reggel pedig ez legyen az első dolgunk, amit megteszünk.

Rhiannon Lambert, a Harley Street táplálkozási szakértője és a Re: Nourish című könyv szerzője elmondta, hogy bár nem tartja magát kifejezetten nagy ivónak, ha megiszik 1-2 pohár bort, másnap mindig szomjasabb, és jóval több vizet iszik, mint normál Esteben. Érdemes lehet még aznap éjjel, lefekvés előtt némi vizet inni, ám ha elfelejtettük, nem kell pánikba esnünk. A lényeg, hogy reggel, felkeléskor viszont igyunk minél többet, így egészen biztos, hogy jobban fogjuk érezni magunkat a nap folyamán.