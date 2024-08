5 reggeli szokás, amitől olvadni fognak a plusz kilók

1. Egy pohár víz minden reggel

Mivel a víz a szervezet minden területének megfelelő működésében szerepet játszik, a vízivás (és általában a kellő hidratáltság) segíthet a fogyásban is. Ébredés után egy pohár víz beindítja az egészséges anyagcserét és emésztést.

2. Reggeli testmozgás

A reggeli könnyed testmozgás segít beindítani az anyagcserét, és a hangulatot is javítja, továbbá növeli az energiaszintet a nap további részében is. A legideálisabb a friss levegőn és napfényben végzett mozgás. Példul egy 5-10 perces könnyed átmozgató jóga is pozitív hatással van a fogyásra.

3. Fehérjében gazdag reggeli

Az első étkezés tartalmazzon megfelelő mennyiségű fehérjét és rostot, mivel az első étkezésnek ez a két legfontosabb tápanyaga. Mindkettő növeli a jóllakottság érzését, és stabilan tartja a vércukorszintet a délelőtt folyamán, amivel elkerülhetjük a falási rohamokat és a túlevést. Például a zabkása görög joghurttal, gyümölcsökkel vagy tojás teljes kiőrlésű pirítóssal, friss zöldségekkel tökéletes választás.

Egyszerű egészsége reggeli lehet egy tál zabkása is.

Fotó: pixabay.com

4. Előre megtervezett napi menü

Ha reggelente néhány percet az étkezések megtervezésére szánunk, és előre kigondoljuk, mit fogunk enni a nap folyamán, kisebb eséllyel választunk egészségtelen ételeket és eszünk félre. A tervezés abban is segíthet, hogy tudatosabban válasszuk ki a szervezet számára szükséges tápanyagokat. Minden étkezés tartalmazzon fehérjét (csirkét, halat, tofut vagy hüvelyeseket), lassan felszívódó szénhidrátot (teljes kiőrlésű gabonát, zöldséget) és egészséges zsírokat (olívaolajat, avokádót, magvakat). Így laktató és tápláló lesz az étel. Ha tehetjük, akár egy hétre előre is megtervezhetjük a menüt. Ezzel időt, energiát és pénzt is spórolhatunk.

5. Tudatos jelenlét gyakorlása

A mindfulness gyakorlása egyre népszerűbb napjainkban. A stresszt is csökkenti reggeli rutinba beiktatott rövid meditáció vagy légzőgyakorlat. Kutatások igazolják, hogy ezek a gyakorlatok a sikeres fogyókúra kulcsfontosságú elemei. A tudatosjelenlét-gyakorlatok közé tartozhat a naplóírás, a nyújtás, vagy akár egy séta is.