Így kell megfelelően megmosni a zöldséget és a gyümölcsöt

Előfordulhat, hogy ha rosszul mossa le a zöldségeket és a gyümölcsöket, amik aztán utána több kellemetlen betegséghez is vezethetnek. Bár azt gondolhatja, hogy nagyon egyszerű megmosni a gyümölcsöt és a zöldséget, most azonban kiderült, hogy van erre egy speciális módszer - számolt be a Mirror.

A gyümölcsök és zöldségek megmosásával eltávolíthatja a termesztés során használt növényvédőszereket, valamint minden rovar- és egyéb szennyeződést – ezzel a baktériummentességet is biztosíthatja.

A közelmúltban egy szupermarket szendvicsében találtak E.coli-t, amely a szendvicshez használt salátára volt vissza vezethető, amely aztán egy brit vásárló halálát okozta, ezért

létfontosságú, hogy fogyasztás előtt minden friss zöldséget vagy gyümölcsöt megfelelően átmossanak.

Noha nagy gondot és figyelmet fordítanak a baktériumok elkerülésére, mégis előfordulhat szennyeződés.

Képünk illusztráció

Fotó: Anna Pelzer

Vannak különböző módszerek arra, hogy az ételt a lehető legbiztonságosabban előkészítse. Kezdetben mossa meg a kezét és a vágódeszkát a keresztszennyeződés elkerülése érdekében, Dr. Deborah Lee a Dr. Fox Pharmacy munkatársa azt mondta a Metrónak :

Az Élelmiszer-szabványügyi Ügynökség irányelvei szerint a lejárati dátum napján éjfél után már nem szabad megenni az adott terméket, ami mindenféle termékre vonatkozik, beleértve a zacskós salátát is.

Amikor a saláta hozzávalóit fel kell vágni, dobja ki a barnás színű vagy megütődött részeket, és távolítsa el a külső leveleket. Tegye őket hideg folyóvíz alá körülbelül 30 másodpercig. Dr. Fox szerint ez sokkal jobb módszer, mint beáztatni, ugyanis az áztatás során a baktériumok bent maradhatnak a tálban,

annak ellenére, hogy a zacskós saláta elvileg már meg van mosva, a biztonság kedvéért újra meg kell ismételni.

Vitatott kérdés az is, hogy mossuk-e meg a húst főzés előtt. Nem olyan rég ugyanis felrobbantotta az internetet egy TikTok-felhasználó, aki a nyers darált húst szűrőn keresztül átmosta. A videó azóta lekerült, de nagy port kavart nemcsak a videó alatti kommentszekcióban, hanem hazai és nemzetközi portálokon is. Míg a tábor egyik fele a hús megmosása mellett voksol - hiszen anyukáinktól is ezt tanultuk és lestük el -, addig a hangosabb többség a mosás ellen van. Szakértők most válaszolnak, valóban szükséges-e követni az eltanult hagyományokat.