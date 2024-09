Alkoholmentes italok: józan szórakozás vagy veszélyes belépő a függőségek világába?

Napjainkban valóságos kultúrája van az alkoholmentes italok fogyasztásának, ebből következik, hogy ma már számtalan fajta szeszesitalnak megtalálható az alkoholmentes változata is a boltok polcain. Míg korábban csak 1-2 féle alkoholmentes sörrel találkozhattunk az üzletekben, az utóbbi években azt tapasztalhattuk, hogy már szinte minden ismertebb sörmárka piacra dobta a saját alkoholmentes sörét, sőt, bizonyos márkák többféle ízben kapható, gyümölcsös alkoholmentes söröket is bevezettek, hogy ezzel még szélesebb vásárlói kört építsenek ki maguknak, akár a fiatalabb korosztályból is. Ezek ma már a legtöbb üzletben és szórakozóhelyen elérhetők, sőt, egyes kocsmákban alkoholmentes csapolt sörrel is találkozhatunk.

Ma már a legtöbb kocsmában is kaphatók alkoholmentes italok

Fotó: Shutterstock

Nem beszélve arról, hogy ma már nemcsak alkoholmentes sör létezik, hanem

alkoholmentes bor, pezsgő, cider, sőt néhány fajta rövidital is, például alkoholmentes gin, rum, vodka vagy whiskey, a legtöbb bárban pedig alkoholmentes koktélok is kaphatók.

Ezeket gyakran "virgin cocktail"vagy "mocktail" néven találhatjuk az itallapon. Az alkoholmentes italok térhódításának köszönhetően pedig akár kiskorúak vagy autóval közlekedők is bátran koccinthatnak a barátaikkal anélkül, hogy lerészegednének. Mindez szinte már túl szép, hogy igaz legyen, ezért érdemes alaposabban utánajárni, hogy valóban olyan biztonságos-e az alkoholmentes italok fogyasztása, mintahogyan azt elsőre gondolnánk.

Miért lehet veszélyes az alkoholmentes italok fogyasztása?

Az alkohol káros hatásai szinte mindenki számára ismertek, azonban szükséges lehet-e az alkoholmentes italok korlátozása? Bármilyen meglepő, de igen, több szempontból is: