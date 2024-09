A cékla titkai

Amikor szóba kerül a cékla felhasználása, szinte mindenkinek az üveges savanyúság ugrik be, amit pörköltek, paprikások, egyéb húsételek mellé kínáltak az óvodai vagy iskolai menzákon. Így viszont nem mindenki szereti, és valljuk be, hosszú távon elég unalmassá válhat. Jó hír azonban, hogy ennél jóval izgalmasabb, finomabb és egészségesebb formában is el lehet készíteni, ami sokrétű és ízletes alternatívát kínál minden korosztálynak, és még a finnyás gyerekek is lelkesen fogyasztják majd.

A cékla felhasználása nem feltétlenül korlátozódik a savanyúság készítésére

Fotó: Shutterstock

A cékla felhasználása kreatív módon

Bár sokan kategorikusan kijelentik, hogy nem kedvelik a céklát, érdemes kísérletezni vele és minél változatosabban elkészíteni, hiszen könnyen lehet, hogy savanyúságként és nyersen fogyasztva nem a kedvencünk, azonban egy ízletes, pikáns fűszerezésű céklakrémleves vagy egy ínycsiklandó, olaszos tésztaétel formájában már annál inkább elnyeri a tetszésünket. Az interneten ma már számos egészséges cékla recept található, bátran válogassunk ezek közül.

Fotó: Shutterstock

Készülhet belőle például finom, színes őszi saláta, ami más idényzöldségekkel - például sütőtökkel, sárgarépával, vagy hagymafélékkel - kombinálva igazi immunerősítő vitaminbomba a szervezet számára,

amire különösen nagy szükségünk van most, hogy beköszöntöttek a hűvösebb napok. Némi fetasajttal és magvakkal, esetleg csicseriborsóval könnyedén feldobhatjuk, és kiadósabbá tehetjük. Így már akár egy könnyebb ebédként vagy vacsoraként is megállja a helyét. Azonban laktató, kiadós egytálételekben, rakott fogásokban is remek összetevő, nem beszélve a szláv területeken népszerű céklalevesről, a borcsról, ami sokak fülének ismerősen csenghet.

Fotó: Shutterstock

Sütőben vagy airfryerben sütve, izgalmas fűszerezéssel pedig ínycsiklandó diétás köretet készíthetünk belőle,

jó hír diétázóknak, hogy a sült cékla jóval kalóriaszegényebb, egészségesebb és finomabb is, mint a bő olajban úszkáló sült krumpli.

Ha pedig nassolnánk valamit, de szeretnénk elkerülni az egészségtelen, előre csomagolt bolti rágcsálnivalókat,

mit szólnánk egy sütőben sült, ropogós céklachipshez?

Amellett, hogy egészséges, és finom, még pofonegyszerű elkészíteni is.