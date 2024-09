Csopaki szőlősgazda: negyven éve dolgozom borosgazdaként, de ilyen évünk még nem volt

A hónapok óta tartó hőség a szőlőtermést is érintette - Tóth Gyula csopaki borosgazda az Origónak azt mondta: az elmaradt nyári eső a bor minőségét nem befolyásolja: kiváló lesz, de az aszály miatt a mennyisége várhatóan elmarad a szokásostól. A csopaki borász azt is elmondta: miért különleges a csopaki olaszrizling, és mit jelent a Csopaki Kódex - ami alapján készíti a borát. Tóth Gyula többször volt az év borásza, több évben megkapta az év bora kitüntetést is. A Tóth Pince ősi családi pince, már 1837-ben működött.

Az Origo a Tóth Pincében forgatott, nézze meg Vági Barbara és Talán Csaba videóját.

