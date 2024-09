Meglepően sok az olyan élelmiszer, amelyet általában a konyhaszekrényben tárolunk, ám valójában a hűtőszekrényben kellene. Sokkal kevesebb ételt kellene így kidobnunk, amivel pénzt is spórolhatunk.

Az Alliance Online vendéglátóipari szakértőinek legújabb kutatási eredményei szerint

évente akár százezreket is megtakaríthatunk, ha bizonyos élelmiszereket a hűtőszekrényben tárolunk.

Évek óta vitatott kérdés például, hogy érdemes-e a fűszereket hűtőben tartani. A válasz a felhasználási időtől függ:

azokat a fűszereket, amelyek lassan fogynak, mert egyszerre csak keveset használunk belőlük, valójában ajánlott hűtőszekrényben tárolni, így az ízéből sem veszít, és megakadályozhatjuk a baktériumok elszaporodását.

Sokan szobahőmérsékleten hagyják a felbontott vörösbort, ez azonban gyorsítja az oxidációs folyamatot, ami miatt a bor könnyen ecetessé válik és kellemetlen, savanyú íze lesz.

Ha lezárjuk és hűtőbe rakjuk a felbontott palackot, a bor akár öt napig is friss marad.

Bár néhány ember szobahőmérsékleten tárolja a tojást, a Food Standards Agency nevű brit élelmiszerbiztonsági szervezet azt javasolja, hogy tartsuk inkább a hűtőszekrényben, így tovább friss marad,

segít megőrizni az ízét és minőségét, emellett megakadályozza a szalmonella baktériumok elszaporodását.

Sokan előszeretettel tárolják szobahőmérsékleten a vajat is, hiszen így könnyebb kenni, ám mivel tejtermék, könnyen megromolhat,

ha túl hosszú ideig kint felejtjük.

A likőrök esetén is fontos a hűtés, ha szeretnénk minél tovább megőrizni a frissességüket, különösen igaz ez a tejszínes krémlikőrökre.

Bontatlan állapotban ezek körülbelül két évig állnak el, azonban felbontás után hűtőbe kell rakni, és egy hónapon belül elfogyasztani. Kivétel ezalól a Baileys, amely akár két évig is friss marad, függetlenül attól, hogyan tárolják.

Azonban - ahogyan korábban már írtunk róla - van néhány olyan élelmiszer, amelyeknek viszont kifejezetten rosszat tesz, ha berakjuk őket a hűtőbe. Ilyen például a hagyma, de akad néhány gyümölcsféle is, amelyek kifejezetten rosszul viselik a hideget, ám az olívaolajat, mézet, lekvárt is felesleges berakni a hűtőszekrénybe, szobahőmérsékleten is hosszú ideig elállnak, hideg hatására azonban dermedtté válnak, és nehezebb legy használni őket. A burgonyát szintén szomóbahőmérsékletesón ajánlott tárolni, hideg levegő hatására ugyanis édeskéssé válik, és az állagának sem tesz jót, kásás lesz tőle. Ugyanez igaz a paradicsomra is.

