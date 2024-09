Ilyen ételeket csomagoljunk a gyerekeknek az iskolába

A szakértő elmondta, hogy a gyorsan felszívódó szénhidrátok helyett, - mint például a péksütemények, kiváltképp az édesek,- minden esetben lassú felszívódású, nem feldolgozott ételeket csomagoljunk a gyerekeknek.

Törekedjünk arra, hogy legtöbbször egészséges ételeket csomagoljunk.

Fotó: Iryna Melnyk / Getty Images

Teljes kiőrlésű termékekből lehet akár szendvicset készíteni, sajttal, hummusszal, főtt tojással, csirkemell sonkával. Célszerű mellé tenni koktélparadicsomot vagy felvágott zöldségcsíkokat,

répából,

paprikából,

vagy uborkából akár.

A gyerekeket lehet edukálni, hozzászoktatni, hogy ezeket is megegyék - tanácsolta.

Halas Eszter emellett leszögezte, fontos,

hogy lehetőleg ne adjunk a gyerekeknek túl sok feldolgozott húskészítményt, ugyanis az ezekben található nitrites pácsók nem igazán ajánlottak a gyerekeknek, de nagy mennyiségben még a felnőtteknek sem.

A reggeli italokkal kapcsolatban pedig elárulta, érdemes akár házi készítésű vagy bolti turmixokat, smoothie-kat is az iskolatáskába pakolni.

„Vannak remek hőtartó palackok, amik akár egész nap frissen tartják az otthon elkészített smoothie-t, vagy turmixot is. Lehet készíteni otthon limonádét is, amit feldobhatunk néhány gyümölccsel is. Emellett lehet natúr joghurtitalt, vagy éppen kefírt vagy kakaót is inni. ”

Elárulta,

a gyerekek számára nem igazán javasolják az édesítőszereket, néha belefér akár a cukros kakaópor is, főképp a vitaminokkal dúsítottak, de ha tehetjük próbáljuk meg kerülni a hozzáadott cukrot tartalmazó italokat.

A dietetikus szerint érdemes akár joghurtitallal, vagy házi készítésű müzliszelettel – zabból, datolyából, magvakból készítve - is feldobni az étrendet.

„Készíthetünk akár egyéjszakás zabot is, amelyben zabpehely, joghurt, tej vagy növényi ital, különböző fűszerek, mint fahéj, kurkuma és gyümölcsök is vannak. Ez akár tízóraira vagy reggelire is tökéletes lehet.”

Gyümölcsök közül elsősorban a szezonális gyümölcsöket, praktikusság szempontjából pedig az almát és a banánt ajánlja a szakértő, ezek ugyanis nem mennek könnyen tönkre, utóbbi pedig magas szénhidráttartalma miatt még a sportoló gyerekeknek is ideális lehet.

Ha pedig édesszájú a gyerek, akkor vannak hozzáadott cukrot nem tartalmazó túró rudik is akár, amiket alkalmanként adhatunk nekik. Az édességgel azonban mértékkel bánjunk, és igyekezzünk ne a készételek irányába menni.

Halas Eszter kijelentette, hogy napindítónak abszolút nem javasoltak a boltban kapható tejszeletek, csokoládék, pudingok, vagy cukrozott tejtermékek, azonban a gyakorlatban sok esetben ezzel találkozik. A reggeli délelőtti órákban a magasabb rosttartalmú, lassan felszívódó szénhidrátok fogyasztása és a hozzáadott cukrok kerülése ajánlott. Emellett a péksütemények, készételek, a magas zsír- és cukortartalmú élelmiszerek visszaszorítását javasolta a szakértő.