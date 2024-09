Így kerülhetjük el a felső légúti megbetegedéseket

Párologtassunk aromaolajat. Erre a legjobb megoldás a parajdi só vagy a teafaolaj, amelyek nyugtatják a nyálkahártyát, ezzel pedig könnyítik a légzést. Emellett pedig folyadékot. Ez lehet akár gyógytea, leves vagy csak napjában többször egy nagy pohár víz is.

A nehéz, laktató ételeket kerüljük megfázás esetén, mivel azok fogyasztása leterhelik a szervezetet és megnehezítik a gyógyulást.

Az sem elengedhetetlen, hogy ilyenkor minél többet pihenjünk. Még akkor is, ha úgy érezzük egy kis megfázás mellett tudunk sportolni vagy dolgozni. Ilyenkor nagyon fontos, hogy sokat aludjunk, hiszen a pihenés elengedhetetlen ahhoz, hogy az immunrendszerünk megerősödjön és ezáltal le tudja győzni a fertőzéseket és baktériumokat.

A felső légúti megbetegedések a gyerekeket is veszélyezteti, azonban a legtöbb esetben a kiskorúaknál is megoldható, hogy házilag kezeljük a megfázást. Emellett persze az is fontos, hogy a gyerekeknek rendszeresen adjunk immunerősítő vitaminokat is.

3 éves kor alatt, ha megfázás orrdugulással is jár, elengedhetetlen az orrszívás, mivel csak így kerülhetjük el a visszamaradó váladék miatt kialakuló orr- és arcüreg gyulladást.

Száraz köhögés esetén pedig különböző készítményekkel csillapíthatjuk a köhögést. Hurutos köhögés esetén viszont használjunk nyálkaoldókat.