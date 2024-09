Néhány szokatlan módszer, amikkel könnyebben megpucolható a fokhagyma

A TikTok-on @sidneyraz néven ismert influenszer megmutatta, hogyan pucolható meg a fokhagyma egyszerűen. A titka, hogy nem kést, hanem mikrohullámú sütőt használ hozzá.

A TikTokker azt vallja, hogy fokhagymából sosem elég. Ha egy recept 1-2 gerezdet ír elő, az a fokhagyma igazi szerelmeseinek kevésnek bizonyul, így sokan már eleve néhány plusz gerezddel számolnak.

A fokhagymáról viszont köztudott, hogy kissé időigényes a tisztítása. Ezért az igazi fokhagymarajongók kifejlesztettek olyan módszereket, amelyekkel mindez egyszerűbbé válik.

A közösségi médiában például egyre gyorsabban terjed egy újfajta trükk, ami nagyon egyszerű, mégis szokatlan, és a legtöbb ember még csak nem is hallott róla.

Ehhez a módszerhez nincs szükség semmiféle hámozókésre vagy egyéb különleges konyhai eszközre, mindössze be kell rakni a gerezdeket néhány másodpercre a mikrohullámú sütőbe.

A gerezdeket szétválaszthatjuk, de akár egy egész fejet is berakhatunk egyszerre.

A videóban látható, ahogyan Sidney Raz 20 percre állítja a mikrohullámú sütőt, és megforgatja benne a fokhagymákat. A héj ezután nevetségesen könnyen leszedhető, szinte lepattan a gerezdekről mindenféle pluszmunka nélkül.

Bárcsak tudtam volna ezt a 30-as éveim előtt"

- mondta Sidney Raz.

Fotó: Shutterstock/Hakan Eliacik

Egy Carl nevű francia séf szintén megosztott egy okos trükköt, melynek segítségével a fokhagyma könnyedén meghámozható. Első ránézésre úgy tűnik, mintha a klasszikus módszert követné, hiszen kést fog a kezében, azonban mégsem egészen az, aminek elsőre látszik:

a kés éle helyett ugyanis a tompa hátoldalát használja.

A TikTok-on @carl.is.cooking felhasználónéven ismert séf bejegyzését 4,3 millióan nézték meg. Ahogy a DailyExpress is megírta, a Meels ételszállító cég séfjének annyira megtetszett a trükk, hogy ő is kipróbálta, és láthatóan be is vált neki:

"Soha többé nem használom a kés élét a fokhagymapuculáshoz"

- mondta.

A követőkből azonban némi vitát váltott ki, hogy valóban könnyebb-e ez a módszer, mint az eredeti. Egyesek szerint viszont nemcsak hogy hámozásra, de aprításra, fokhagymaprés helyett is használható ez a módszer: