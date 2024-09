Így spórolhat havonta több ezer forintot a mosószeren - videó

Bár a boltokban kaphatók igen jó minőségű, a környezetet kevésbé terhelő adalékanyagokkal készülő mosószerek, a legtöbb termékben találni olyan összetevőt, ami káros a környezetre - túl azon, hogy némelyik drága is. Ezért a Mindmegette minden háztartás számára hasznos videót mutat be arról, hogyan lehet otthon olcsó, hatékony, a környezetet is mérsékeltebben terhelő mosószert készíteni.

Képünk illusztráció

Fotó: pixabay.com

Így készülhet a házi, filléres mosószer

A házilag készült folyékony mosószerhez mindössze négy hozzávalóra van szükség:

75 gramm mosószappan reszelék

75 gramm szódabikarbóna

100 gramm mosószóda

4 liter víz

Az elkészítés lépései a következők:

A vizet ki kell mérni egy nagyobb fazékba, felmelegíteni és takaréklángon hagyni. Nagyon fontos azonban hogy a vizet nem szabad felforralni!

Elsőként az összetevők közül a mosószappan reszeléket kell a vízbe önteni és elkeverni.

Ezt követő a szódabikarbóna és a mosószóda, csakúgy, mint az előzőt, ezt a két összetevőt is jól el kell keverni.

A hozzávalók feloldódása után a melegítéshez használt edényt le kell venni a tűzhelyről.

Amikor az így készülő folyékony mosószer langyosra hűlt, még egyszer át kell keverni, majd egy flakonba kell áttölteni.

Ezekkel a lépésekkel elkészült a házi, folyékony mosószer.

A fenti receptúrában látható mennyiség kiadós adagot ad végeredményként, előfordulhat, hogy egy háztartásban ennél kevesebbre van egyszerre szükség. Ebben az esetben a fent felsorolt összetevőknek a felét kell venni, így a házi folyékony mosószer mennyisége is fele lesz, mint eredetileg.