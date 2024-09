Ha így készíti a sajtkrémet, többet nem veszi meg a boltit, ezt garantáljuk!

A boltokban kapható natúr sajtkrémeket, tömlős sajtokat önmagában is szeretjük, de pár egyszerű alapanyag hozzáadásával könnyen feldobhatjuk az egyszerű szendvicskrémeket.

A közkedvelt magyaros sajtkrém ráadásul otthon is elkészíthető, villámgyors és egyszerű a receptje, amit úgy variálhatunk, ahogy a gyerekünk szereti. Lehet csípősebb vagy épp szolidabb az íze, kerülhet bele többféle hagyma vagy épp el is hagyhatjuk, tényleg az ízlésünkre szabhatjuk a házi sajtkrémeket.

Aki igazán magyaros ízvilágra vágyik, az kipróbálhatja a kolbászkrémreceptünket, de aki picit visszafogottabb, de mégis hagymás-paprikás ízvilágú krémet kenne a szendvicsalapra, annak a magyaros sajtkrém lehet a nyerő választás.

Készítsük magunk a sajtkémet a szendvicsünkbe, nem fogjuk megbánni!

Fotó: Mindmegette

Alig pár hozzávalóból elkészíthető és már tehetjük is rá a szalámit vagy a sonkát, meg persze némi zöldséget, és kész is a tökéletes reggeli vagy tízórai, amit be is vihetünk az iskolába, de a szülők is elcsomagolhatják maguknak a munkába!

Házi sajtkrém

Hozzávalók:

olaj

1 fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

só

fűszerpaprika

bors

1 ek. tejföl

10 dkg natúr sajtkrém

1 ek. petrezselyem

Elkészítés: