Lepje meg családját hétvégén egy igazi különlegeséggel: így készül a csokoládéba mártott sült bacon

A sok só nem tesz jót az egészségünknek, de ha mértékkel fogyasztjuk, akkor bizony nemcsak segíthet a szervezetünknek, de még az ételünket/életünket is ízesebbé teheti!

Vannak, akik olyan régóta keverik az édeset és a sósat, hogy még a kakaójukba is szórnak egy csipettel, mivel tényleg felerősíti az édes ízeket ez az összetevő. Nem ördögtől való tehát ez a kombináció, és most mutatunk egy olyan villámgyors és egyszerű receptet, mely addiktív nassolnivalót eredményez.

Aki a csokit és a sült bacont is szereti, annak ez a nasi is kedvence lesz majd! Pár perc alatt elkészül, ugyanis csak meg kell pirítani a baconszeleteket, felolvasztani a táblás csokit, majd belemártani a szalonnát. Érdemes megvárni, amíg kihűl, mert melegen könnyen megfeküdheti a gyomrunkat és bármennyire is finom, elcsapjuk vele a hasunkat.

Csokoládéba mártott sült bacon

Hozzávalók:

szeletelt bacon

tábla csokoládé

Elkészítése:

A baconszeleteket egy száraz serpenyőben megpirítjuk, vigyázzunk arra, hogy ne égjenek meg. A megsült baconről egy papírtörlő segítségével leitatjuk a felesleges zsiradékot, hagyjuk kihűlni. A kihűlt baconszeleteket óvatosan felszúrjuk egy hurkapálcikára vagy nyársra a képen látható módon. Kockákra törjük a tábla étcsokoládét és vízgőz fölött megolvasztjuk. Folyamatosan kevergetjük, nehogy leégjen. Ha elkészült, elzárjuk a hőforrást és levesszük a gőzről. A felnyársalt, megsült baconszeleteket egyesével belemártjuk az olvasztott csokiba, de elég félig vagy csak a végüket bevonni. Sütőpapírral bélelt tepsire vagy tányérra tesszük és hagyjuk megdermedni a csokit. A még puha csokimázra szórhatunk nagy szemű sót, chilipelyhet vagy tört mogyorót is.

