Így készül a tökéletes párizsisaláta

A párizsisaláta egy igazán retró fogás, amit sokan biztosan jól ismernek, hiszen egykoron elmaradhatatlan fogása volt a céges buliknak.

A majonézes-tejfölös salátáknak amúgy is nagy keletje van Magyarországon, és nemcsak a sült húsok mellé szeretjük fogyasztani, de az ünnepekkor, főként karácsonykor szinte kötelező is készíteni.

A legismertebb a franciasaláta, de a tojássaláta is kedvelt étel idehaza, ám felnőtt egy-két generáció, aminek tagjai talán még nem is hallottak a párizsisalátáról!

A hidegtálak egyik kedvelt eleme, a párizsisaláta egy gyorsan elkészíthető, hűtve fogyasztandó saláta, ami nem egy könnyű étel, de köretként, sőt egyszerű ebédként vagy vacsoraként is megállja a helyét.

Kerül bele a párizsin felül főtt tojás is, így tényleg laktató, ám a majonéztől és a tejföltől picit nehézkes étel, így kevés is bőven elég belőle. Az íze viszont felidézi a régi ízemlékeket, így aki egykor szerette és sok éven át nem is evett párizsisalátát, az, ha most újra megkóstolja, biztosan nem tud majd leállni vele!

A klasszikus retró fogással ma már ritkábban találkozhatunk, pedig régen minden vendégvárás kötelező eleme volt.

Fotó: Mindmegette

Íme a recept:

Párizsisaláta

Hozzávalók:

45 dkg tejföl

20 dkg majonéz

2 ek. mustár

só

bors

30 dkg sertéspárizsi

1 fej lila hagyma

10-12 db csemegeuborka

4 db főtt tojás

Elkészítés:

Egy tálba öntjük a tejfölt, hozzáadjuk a majonézt, a mustárt, sózzuk, borsozzuk, és alaposan összekeverjük. A párizsit ujjnyi szeletekre vágjuk, majd felkockázzuk, és a tejfölös alaphoz adjuk. A hagymát felaprítjuk, ezt is a tálba tesszük. Az uborkákat felkarikázzuk, mehet ez is a salátába. Végül a tojásokat is feldaraboljuk, és a többihez adjuk. Az egészet alaposan összekeverjük, és jól behűtve kínáljuk.

