Ilyen műanyag palackja van otthon? Dobja ki, rákot okozhat!

Keresse meg az első keze ügyébe kerülő műanyag tárgyat, legyen az egy palack vagy a tárolódoboz! Ha megvizsgálja, jó eséllyel talál majd rajta egy háromszögbe rajzolt számot: ez a szám mutatja meg többek között azt, mennyire veszélyes az egészségre nézve az az adott tárgy.

Műanyag-újrahasznosítási szimbólumok

Fotó: Fotó: Shutterstock

A műanyag különböző fajtái jócskán eltérőek, ezért is szükséges a típusokat hét csoportba sorolni. Van, amelyiket újrahasznosíthatjuk, másikat nem, és akad olyan, amelyiket biztonsággal használhatunk többször is, de van olyan is, amit egyszer sem érdemes élelmiszerek közelében alkalmazni.

A műanyagok hét típusa

A műanyag termékeken feltüntetett számok megmutatják, milyen típusú műanyaggal van dolga – vegyük sorra, melyik szám mit takar:

1: ezt a számot látjuk a PET termékeken, például a palackokon. Ezeket nem javasolt újratölteni és újrahasználni, ugyanis sérülés és hő hatására káros anyagok oldódhatnak ki belőlük, amelyek veszélyeztetik egészségünket!

2, 4, 5: a polietilén és polipropilén termékek, ezek biztonságosan használhatóak még élelmiszerek közelében, a konyhában is.

3: ez a PVC, amelynek alkalmazását már betiltották Európában például gyerekjátékok készítéséhez, viszont palackokhoz, különböző háztartási termékekhez még használják. Érdemes kerülni, ugyanis ismert rákkeltő és hormonháztartást befolyásoló hatása is.

6: PS, polisztirol, amivel szintén találkozhatunk a konyhában, például a habszivacs tálcákban. Szintén kerülhet belőle káros anyag a szervezetünkbe, kerüljük!

7: az Other, avagy egyéb műanyagok kerülnek ebbe a csoportba. Mivel a BPA-termékeket is ebbe a kategóriába sorolják, ilyen besorolású műanyag ne érintkezzen inkább élelmiszerrel!

Veszélyes műanyagok a háztartásban

Azok a fajták tehát, amelyek veszélyesek az egészségünkre nézve – a 3-as, a 6-os, a 7-es, illetve az 1-es, ha többször használjuk –, jó, ha nem érintkeznek semmilyen élelmiszerrel, itallal.

Pláne nem érdemes (semmilyen) műanyagban mikrózni, melegíteni: a hő hatására a veszélyes anyagok kioldódásának esélye megnő! Ezért is van az, hogy a nyári forróságban a kocsiban felejtett palackokból sosem érdemes inni: