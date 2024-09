Vitamindús csodaleves, ami azonnal meggyógyít, ha betegek vagy kimerültek vagyunk

Az Instagramon @thefoodmedic néven ismert szakember megosztotta egy egészséges, immunerősítő leves receptjét, amelyet gyakran fogyaszt, akárhányszor kimerültnek érzi magát, vagy betegség lappang benne.

A követők nem tudtak betelni a nagyszerű recepttel, rengeteg dicsérő kommentet kapott. Nem csoda, hiszen ez a leves valóságos életelixír, ami mindig felfrissíti és plusz energiával és vitaminokkal látja el a legyengült szervezetet.

Sokan szenvednek étvágytalanságtól betegségek esetén, a leves azonban egy könnyű és kényelmes módja annak, hogy bevigyük a szervezetbe a szükséges tápanyagokat.

Dr. Wallace gyógyleveséhez mindössze néhány koktélparadicsomra, egy hagymára, némi fokhagymára, pirospaprikára, zöldség alaplére, és ízlés szerinti fűszernövényekre van szükség.

Kezdésként pirítsuk meg az összes zöldségfélét olívaolajon. Ha az összetevőlók karamellizálódtak, borítsuk az egészet egy bóturmixgépbe, és pépesítsük össze, hogy krémleves állagot kapjunk. Ha szeretjük, feldobhatjuk egy csipetnyi chilipehellyel, és egy pompás, ropogós sajtos pirítóssal tálalhatjuk.

Fotó: Shutterstock

Ez az én saját receptem arra az esetre, ha kimerültem, vagy rosszul érzem magam, és valami gyors, de tápláló ételre vágyom"

- írta a posztja mellé dr. Wallace aki vírusfertőzéssel küldött a recept megosztása idején.

A recept sláger lett az ínyenc rajongók körében, több mint 37 000 ember lájkolta.

Megfőztem ezt a levest, és azt kell hogy mondjam, csodálatos volt"

- írta a poszt mellé egy rajongó.

"Kedvenc levesem! Egyszer kipróbálnám úgy is, hogy adok hozzá egy kis vajbabot és élesztőpelyhet a plusz fehérjetartalom érdekében"

- írta egy másik követő.

"Istenien néz ki,mindenképp kipróbáljuk. Jobbulást kívánok"

- kommentetólte egy harmadik.

Bár a kommentelők nagy részénél osztatlan sikert aratott, néhányan kritizálták a posztot:

"Biztosan nagyon finom, kinek van annyi energiája, hogy levest főzzön, amikor egyébként is rosszul érzi magát?

Ahogyan már írtunk róla, hasonló jótékony hatásai vannak az igazi, klasszikus tyúkhúslevesnek, érdemes azonban minél többféle zöldséggel felturbózni. Nemcsak nátha, de gyomorrontásból való felépülés, vagy akár másnaposság idején is helyre teszi a szervezetet egy tányér gőzölgő húsleves, csontleves, esetleg erőleves. Hasonlóképpen erősíti a szervezetet egy tányér kelkáposztából, káposztából, vagy céklából készült leves is, de a hagyma-vagy fokhagymakrémleves is jó választás erre a célra.

Forrás: Mirror