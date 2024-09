Így készül a zöldfűszeres túrókrém

Aki gyors és egyszerűen elkészíthető szendvicskrémet keres, ami tökéletes reggelire vagy tízóraira, munkába és iskolába egyaránt, annak ez a fehér körözött, vagyis a zöldfűszeres túrókrém annyira finom és laktató, hogy más feltét nem is kell a szendvicsbe, sonka és szalámi nélkül is ízletes. Persze egy-két szelet sonka vagy pár karika szalámival is ízletes és tápláló!

Zöldfűszeres túrókrém: a család hálás lesz érte!

Fotó: Mindmegette

Zöldfűszeres túrókrém

Hozzávalók:

25 dkg túró

1 ek. tejföl

5 dkg vaj

2 gerezd fokhagyma

só

1 szál újhagyma

1 ek. petrezselyem

1/2 tk. rozmaring

1/2 tk. kapor

Elkészítése:

A zöldfűszeres túrókrém elkészítéséhez a túrót egy tálba tesszük, hozzáadjuk a tejfölt, a puha vajat, a zúzott fokhagymát, és picit eldolgozzuk. Sózzuk, majd beletesszük a felkarikázott újhagymát, az apróra vágott petrezselymet, a szárított rozmaringot és a kaprot. Alaposan összekeverjük. A túrókrémmel vastagon megkenünk egy félbevágott zsemlét, és salátával vagy a kedvenc sonkánkkal szendvicset készítünk belőle. Tökéletes reggelire vagy tízóraira.

