Mutatjuk, meddig fogyasztható a tojás lejárati dátuma után

Ahogy a Mindmegette írja, a legtöbb konyhában megtalálható alap-élelmiszerekkel illetve alapanyagokkal gyakorlottan, rutinosan tudunk bánni. A helytelenül tárolt liszt, cukor, olaj ritkán okoz gondot, s bár a tej és a tojás némileg kényesebb ezeknél, megbetegedésről ritkán hallani ezek kapcsán is. Ugyanakkor aggasztóan nagy mennyiségű élelmiszer végzi még a hulladékban így is, noha ez csökkenthető lehet akkor, ha tisztában vagyunk vele, hogy bizonyos esetekben a lejárt élelmiszerek is felhasználhatók.

Egyes élelmiszerek bizonyos feltételek esetén a minőségmegőrzési idő után is fogyaszthatók (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Minőségmegőrzési és fogyaszthatósági idő: ezek a különbségek

A hétköznapi szóhasználatban gyakran keverednek az élelmiszerek biztonságos fogyaszthatóságára utaló dátumok. A boltokban kapható termékek címkéjén szerepelhet minőségmegőrzési idő, illetve fogyaszthatósági idő is. Nézzük, mit kell tudni ezekről!

A minőségmegőrzési idő azt a dátumot jelzi, ameddig az élelmiszernek meg kellene őriznie a minőségét. A minőségmegőrzési idő lejárta után az élelmiszer még fogyasztható lehet, bár esetleg megváltozik, gyengül az íze, illata, az állaga, elveszítheti a gyártó által garantált minőségét. Ha lejárt a minőségmegőrzési idő, és a termék csomagolása bontatlan, sértetlen, akkor a fenti időtartamokat betartva fogyasztható lehet. A nyitott csomagolású élelmiszereket viszont egy-két napon belül meg kell enni.

A fogyaszthatósági idő azt az időpontot jelöli, ameddig az élelmiszer biztonságosan fogyasztható. Ezt a kifejezést rendszerint nyers húsokon láthatjuk. Ennek oka, hogy a fogyaszthatósági időt azon termékek csomagolásán tüntetik fel, melyek akár egészségügyi problémát, ételmérgezést is okozhatnak, ha túlhaladták a lejárati időt és romlásnak indulnak. Ezeknél a tárolási körülményeket be kell tartani, ügyelni a megfelelő hűtésre, arra hogy ne szakadjon meg hosszan a hűtési lánc.

Vagyis előfordulhat olyan eset akár a mi konyhánkban is, amikor a hűtőből olyan élelmiszert veszünk ki, melynek minőségmegőrzési idején már túl vagyunk, de esetleg mégis fogyasztható lehet.

Van lejárati útmutató az élelmiszerekhez

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Maradék nélkül programjának népszerű lejárati útmutatója segítséget nyújthat a kérdésben minden háztartásnak. A gyűjtemény a lakosság, a kereskedelmi szektor és a karitatív szervezetek számára ad hasznos iránymutatást a minőségmegőrzési idejű termékek lejárat utáni fogyaszthatóságáról, ami hozzájárulhat az élelmiszerpazarlás mérséklődéséhez. Magyarországon évente az élelmiszerpazarlás 380 milliárd veszteséget okoz a magyar háztartásoknak, azaz fejenként 40 ezer forintot.