Elképesztő videón, hogyan készülnek a Lildben a pékáruk

Szinte biztosan rengetegen kíváncsiak arra, hogyan készülnek az Aldiban és a Lidlben kapható péksütemények. Azonban ezekbe a folyamatokba belelátni szinte sosem lehet, de most a Lild német dolgozói bemutatták az érdeklődőknek, hogyan és milyen tempóban sütik a péksüteményeket.

A TikTok-ra feltöltött videóban jól látható ahogy a bakeoffos kolléga egy sütőlemezre rakja az elősütött, majd lefagyasztva tárolt pékárukat. A videóban a ciabattákat és bagetteket süti.

Ezután a pékárukat a sütési terv szerint a sütőlemezre helyezi. Szigorú szabályokat kell betartania, amelyek meghatározzák, hogy egy lemezre hány darab és milyen pozícióban kerülhet. Ezeket a sütőkocsira rakja, majd elindítja a megfelelő programot a sütőn és betolja a kocsit.

A sütési idő függ a terméktől, így 6-tól akár 30 perc is lehet.

A videóból kiderül, hogy a bakeoffos alkalmazott gyorsan dolgozik, mégis vét egy hibát. Ugyanis kesztyű nélkül fogta meg a péksüteményeket, ami nem megfelelő higiéniai szempontból - írja a Mindmegette.

Sokan tartanak attól, félresikerülnek az otthoni péksütemények, ezért inkább meg sem próbálják, pedig ha követjük az elkészítésre vonatkozó leírást, biztosan sikerülni fog – ráadásul túl sok idő sem kell hozzá, hogy az asztalon gőzölögjön a friss, ropogós zsemle, amiből nem tudunk eleget készíteni, ezt garantáljuk. Egy korábbi cikkünkből kiderül, hogyan lesz otthon is tökéletes a császárzsemle.

Arról is írtunk, gyakran előfordul, különösen a többfős háztartásokban, hogy többen is vásárolunk egy keveset, és így felhalmozódik a pékáru. Ráadásul, mivel mindenki a frisset eszi szívesebben, ezért van, hogy a pár napos kiflik, zsömlék, és bagettek is a kukában végzik. Mutatjuk, hogyan tudunk véget vetni a pazarlásnak.

Azonban ha be meri vállalni, akkor akár croissant-t is készíthet otthon. Bonyolult és hosszadalmas a sütése, jó minőségű vajat kíván, és öt-hat órán belül el kell fogyasztani, utána már nem az igazi. A croissant készítésére szakosodott Dormán Péter szerint ez a finomság nem adja magát könnyen, ő tíz éve tökéletesíti, de még neki is van hova fejlődnie. Az otthoni sütésre vállalkozókkal megoszt egy receptet, amelyhez végtelen türelmet kíván, hiszen négy nap pátyolgatás után haraphatunk bele az első ropogós falatba, ha a munkafolyamat egyik pontján sem hibáztunk nagyot. A Magyar Konyha számbavette a tökéletes croissant készítésének titkait.