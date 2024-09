A Mindmegette sütimestere több száz pogácsát sütött az árvízi védekezésben dolgozóknak

A gátakon dolgozóknak is szüksége van segítségre, és nemcsak az önkéntes erő, hanem bármilyen adomány is hasznos lehet.

300 darab juhtúrós pogácsát készített, amit reggel át is adott az önkénteseknek

A Mindmegette.hu most arról ír, hogy az alsógödi önkéntes tűzoltóság felhívását a Mindmegette sütimestere, Farkasinszki Ildikó is olvasta, aki gödiként úgy érezte, segítenie kell. A Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület számára, a gátakon dolgozó embereknek 300 darab juhtúrós pogácsát készített, amit reggel át is adott az önkénteseknek.

A homokzsákolásban most nem tudtam részt venni, de juhtúrós pogácsát tudok sütni. 300 db készült az árvízi védekezésben részt vevő katonáknak, tűzoltóknak, katasztrófavédelmiseknek, civileknek. Köszönjük, hogy vigyáznak ránk!

– írta Ildikó.

A katonáknak is sütnek-főznek a helyiek

A békéscsabai Kira vendéglő tulajdonosa és csapata négyszáz főre készített csülkös babgulyást a budapesti gátakon, az árvízi védekezésben résztvevőknek. Ásós Géza, saját kontójára 250 liter isteni levessel lakatta jól az ott dolgozó embereket.

Az Origo arról is beszámolt, hogy elképesztő mértékű az összefogás: a helyiek hálásak a katonáknak, akik mindent megtesznek, hogy megvédjék őket az árvíztől. Havasi Gergő szakaszvezető elmondta lapunknak, hogy nagyon szervezetten zajlik a homokzsákok töltése, pakolása, és a falak építése is. Hozzátette azt is, hogy első tapasztalata a mostani, és ami nagyon szimpatikus volt számára, hogy a civil társadalom és a Magyar Honvédség között létrejött az a híd, amiről a kampányban sokszor beszéltek már.