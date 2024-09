Őszi kampány indult a borturizmus ösztönzésére - videó

Jómagam is szeretem felfedezni hazánk borturisztikai kincseit, és ha csak tehetem járom is az országot. Ez a kampány nem csupán izgalmas programokat kínál, hanem edukációs és fogyasztásösztönző hatása is van, támogatja a kulturált borfogyasztók körének bővítését. Emellett fontos, hogy a kiemelt célcsoportnak számító Y- és Z-generációt a saját nyelvezetén, releváns felületeken szólítja meg.