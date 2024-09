Őszi krémlevesek, melyek testet és lelket átmelegítik a hideg napokon

Sokannem is gondolnák, de ízletes, olaszos fűszerezésű krémleves készülhet sült kápiapaprikából is. Az élénkpiros színű leves fesajósajtdarakákkal és balzsamecettel diszítve szívet gyönyörködtető látvány, mindemellett nagyon egészséges és finom is.

1kg kápia paprika

3fej vöröshagyma

1fej fokhagyma

kakukkfű

só, bors

olívaolaj

2ek balzsamecet

7dl zöldségleves

7dl víz

Elkészítés:

A paprikákat megmossuk, félbevágjuk, kicsumázzuk és egy nagyobb tepsibe tesszük. A vöröshagymát megtisztítjuk, nyolcadokba vágjuk. A fokhagymát is megpucoljuk és a gerezdeket a kés lapjával kicsit megnyomjuk. A hagymát és a fokhagymát is a paprikákhoz adjuk, és friss kakukkfüvet szórunk rá. Sózzuk, borsozzuk, majd meglocsoljuk 3-4 ek olivaolajjal. A kezünkkel összeforgatjuk, majd mehet a 200 fokra előmelegített sütőbe, ahol kb. 30-40 perc alatt puhára sütjük. A tepsi teljes tartalmát egy turmixgépbe tesszük, meglocsoljuk a balzsamecettel, hozzáadjuk a zöldséglevest - kockából - vagy a vizet, és simára turmixoljuk, és ha szükséges még sózzuk, borsozzuk. Tálaláskor adjuk hozzá feta sajt darabokat és néhány csepp balzsamecetet.

Sütőtök krémleves pirított tökmaggal

Az őszi levesek sztárja ez a selymes ízvilágú sütőtökkrémleves. Pirított tökmaggal tálalva isteni, de jól passzolnak hozzá egyéb pirított magvak, diófélék, esetleg pirított kiflikarikák, vagy a klasszikus levesgyöngy is.