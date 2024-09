Egy különleges mexikói étterem Budapest belvárosában, ahová a mexikóiak is rendszeresen járnak

A kis üzletek mellett szól az az érve is, hogy a bevétele nem nő egyenesen arányban a költségekkel.

„Nekem a Madách téri boltom ugyanannyi eladást csinál, mint a Dohány utcai boltom, előbbi 20 négyzetméter, utóbbi pedig 100.”

Majd hozzátette, hogy a technológiából adódóan jelenleg nagyjából el is érték azt a rendelésplafont, aminél többet nem tudnak kiadni esténként.

„Alapvetően egy műszakban három ember van, nagyon sokat vagyunk bent, én is, meg a feleségem is. Ha be tudnánk hozni egy negyediket, akkor még többet is ki tudnánk adni. Jelenleg két percenként tudunk kiadni egy rendelést, ami egyébként nagyon gyors, azonban ha egy műszak alatt már négyen lennénk, akkor mindez 1 percre csökkenne.”

A Dohány utcai Papitos csapatának egy része. Fotó: Csudai Sándor - Origo

Manapság gyakori, hogy akár több órára is ki kell kapcsolniuk a házhozszállítás-szolgáltatást, annyi ember érkezik hozzájuk. Nem véletlen, Kovács ugyanis nem csak a minőségi street food-ban hisz, hanem a szívvel-lélekkel történő vendéglátásban is. Mindezek során őt sem kímélték a mélységek, manapság pedig inkább a magasságokkal küzd, azaz dolgozik, méghozzá keményen. Állítja, hogy egy jó csapatot is csak úgy tud összetartani, ha ő maga is kiveszi a részét az összes munkafolyamatból is: ha kell mosogat, vagy éppen szemetet visz ki. Feleségével pedig legújabb tervük az, hogy hamarosan Budán nyitnak üzletet, utána pedig ahogy mondta: