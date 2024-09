Így regenerálhatjuk a szervezetünket, ha másnaposak vagyunk

A nyári időszak sokszor a lazításról szól, több a szabadtéri program és a fesztivál is, a többség pedig ilyenkor megy el üdülni is, így sokszor azok is lazítanak a gyeplőn, akik egyébként fegyelmezettebb vagy tudatosabb életet élnek. A kikapcsolódásba persze sok minden belefér, akár a nyaralás alatti kiadós vacsorák, vagy éppen a napokig tartó bulizás is. Bár a lelkünk töltekeződhet mindebből, a testünket azonban sokszor megviseli, ha kirúgunk a hámból, ezért Edvi-Komjáti Ivett dietetikus segítségét kérte az Origo, hogy megtudjuk, milyen módszerekkel és milyen ételekkel regenerálhatjuk leggyorsabban a szervezetünket.

Edvi-Komjáti Ivett mindenekelőtt kijelentette, a szervezetünket leginkább a megfelelő mennyiségű pihenéssel és alvással regenerálhatjuk. Rengeteg folyadékfogyasztással regenerálhatjuk a szervezetünket, azonban fontos, hogy az semmiképp se alkohol legyen.

Fotó: Pexels „Az éjszakába nyúló bulizások legtöbbször alvásmegvonással járnak, ilyenkor felborul a napi ritmusunk, ezért elsősorban meg kell próbálni visszaállni a normál alvási ciklusunkra, igyekezzünk legkésőbb este 10-11 óra magasságában ágyba kerülni és nagyjából 7-8 órát egybefüggően aludni” - tanácsolta a szakértő, aki úgy véli ezzel tudunk leginkább segíteni a szervezetünknek. Kiemelte, érdemes visszaszorítani a hosszabb napközbeni alvásokat is, és lerövidíteni ezt maximum fél-1 órára, hiszen ezzel is fel tudjuk borítani az alvási ciklusunkat. „Az egész napos ágyban fekvés helyett próbáljunk beiktatni könnyebb sétákat, nyújtásokat, esetleg jógát, ezekkel ugyanis fokozzuk a vérkeringésünket, ezzel pedig támogatva a szervezet méregtelenítését. Aki pedig kicsit bátrabb, annak a hűsítő hideg zuhany is ajánlott, aminek szintén élénkítő, frissítő hatása van” – magyarázta. A dietetikus szerint azonban a túlzott koffeinbevitel problémákat okozhat, ha esetleg másnaposak vagyunk. „Rövidtávon élénkítő hatása van ugyan, de ez viszonylag gyorsan elmúlik, és utána kifejezetten enerváltságot okozhat, emellett pedig az alvási ciklusunkat is fel tudja borítani. Pont ezért délután 4-5 után már nem javaslom a koffeintartalmú italok vagy élelmiszerek fogyasztását.” Edvi-Komjáti szerint azonban kiemelten fontos a fokozott folyadékbevitel, ugyanis a bulizások rendszerint dehidratáltsággal is járnak, egyrészt az alkoholfogyasztás miatt másrészt a nagy nyári hőség miatt is. Semmiképp se alkoholos italokkal próbáljuk meg fedezni a napi folyadékszükségletünket, hanem főképp vízből, pluszban viszont kiegészíthetjük üdítőkkel, vagy gyümölcslevekkel, ha egy kis változatosságra vágyunk. A szakértő azonban ilyenkor az elektrolit pótlásra helyezné leginkább a hangsúlyt, ugyanis hogy ha másnaposan csak vizet iszunk, az nem fog kellőképpen hidratálni minket. „Elektrolit pótlásnak megfelelőek a sportitalok, vagy az izotóniás italok, illetve kifejezetten erre a célra vannak már porok is, amit vízben tudunk feloldani, de akár otthon is elkészíthetjük a saját izotóniás italunkat, ugyanis sok összetevő nem kell hozzá, csupán víz,

só,

méz vagy cukor,

illetve citromlé. Ezekkel az ételekkel regenerálhatjuk a szervezetünket A táplálkozás terén ilyenkor azt javasolta a dietetikus, hogy érdemes kerülni a nagy étkezéseket, helyette inkább többször kisebb adagot együnk. Ami nagyon tipikus, hogy sokan a bulizást/fesztiválozást követően elmennek egy-egy gyorsétterembe, ahol elég nehéz, zsíros ételeket esznek. Ezeket azonban érdemes elhagyni, helyette pedig a szervezetünk visszatáplálására helyezni a hangsúlyt és olyan ételeket fogyasztani amik ezt elősegítik. A szakértő szerint olyan ételeket célszerű választani, amiknek magas a rosttartalma, (zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonák) emellett elárulta, hogy a sok fehérje is hozzájárul az izmaink regenerálódásához.

„A fehérjéket felépítő aminosavaknak különböző jótékony hatása van, kiemelném a triptofán szerotonin fokozó hatását, ami a jó közérzetet tudja támogatni, ezért is lehet fontos. A rostok a pedig segítenek még a bélflóra regenerációjában amihez szintén hozzájárulhatnak még a savanyított, vagy fermentált élelmiszereknek is, mint a kefír vagy akár a savanyított zöldségek, ezek mind jó választások lehetnek.” Edvi-Komjáti Ivett szerint érdemes mindezek mellett akár magnéziumban és B-vitaminban gazdag ételeket is fogyasztani, mint például a banán vagy az olajos magvak, hüvelyesek, vagy a mély zöld leveles zöldségek. A dietetikus elmondta, a testünk és a gyomrunk regenerálódási ideje attól is függhet, hogy mennyire vettük igénybe, és hogy mennyire edzett alapvetően a szervezet, ugyanis egyénenként különböző szinten terhelődik egy-egy átmulatott éjszaka során. Vannak akik már egy fél nap után egészen jól vannak, és sajnos olyanok is, - itt az életkor is beleszámít – akiknek akár 2-3 napra is szükségük van ahhoz, hogy a szervezetük teljesen visszaálljon a korábbi kerékvágásba. Az őszi időszakra való felkészüléssel kapcsolatban a szakértő azt ajánlja, hogy a természetes úton próbáljuk meg felkészíteni a szervezetünket a hidegebb időkre.

„ Használjuk ki és az utolsó pillanatig fogyasszunk szezonális zöldségeket, gyümölcsöket, illetve töltekezzünk fel D-vitaminnal” – tanácsolta.

