Így készül a legfinomabb, legropogósabb sült krumpli

Az interneten olvastam, hogy a burgonya nedvességtartalma magas, és a búzaliszt használata a burgonya felületén felszívja a felesleges nedvességet, így nem ázik el főzés közben. A búzadarának emellett magas a fehérjetartalma, így fokozza a barnulási folyamatot. A sülkrumpli így kívül ropogós, belül kellemesen puha marad. Én kipróbáltam édesburgonyával is, mivel jobban szeretem az ízét, a módszer ebben az esetben is bevált. Sőt, más zöldségfélék esetében is hatásos, így bármiből is készüljön a köret, pompásan ropogós lesz.