Isteni kávés sütemény recept, pillanatok alatt elkészül

Charlotte Oates, a kreatív receptjeiről ismert gasztroblogger nemrég megosztotta egyszerű és finom kávés sütemény receptjét, ami amellett, hogy nem túl bonyolult, még isteni finom is. Korábban ugyanis sok kávés sütemény receptet kipróbált, de mindegyikkel ugyanaz volt a problémája: hiányzott belőlük az intenzív kávéíz. Ezért kifejlesztett egy saját receptet, amelyben a piskótán és a benne lévő krémben is érezhető a gazdag kávéaroma. Ráadásul mindössze 25 perc előkészületet igényel, a sütés pedig nem tart tovább 30 percnél, így akár egy ebédszünet alatt is könnyedén összedobhatjuk, és már aznap ehetjük is az esti tea mellé. Remek választás, ha a dolgos hétköznapokon valami gyors, kényeztető falatra vágyunk.

Greek walnut spice cake and cup of coffee

Fotó: Shutterstock/MShev

Hozzávalók:

3ek instant kávé

200g liszt

2 ésfél tk sütőpor

220g nádcukor

220g szobahőmérsékleten kiolvasztott vaj vagy margarin

4 tojás

2tk tej

csipetnyi só

A kávés krémhez:

200g vaj

400g porcukor

Negyed tk vaníliakivonat

8tk instant kávé

4tk forró víz

Kevés tej

Delicious coffee cake with buttercream icing and walnuts.

Fotó: Shutterstock/Photography by Rob D.

Elkészítés:

Kezdésként melegítsük elő a légkeveréses sütőt 140-160 fokra, és béleljünk ki sütőpapírral 2 sütőformát. Keverjük össze a sütemény összes hozzávalóját egy nagy tálban elektromos vagy kézi habverővel. Ezután osszuk el a keveréket a két előkészített formában és süssük 30 percig. Ha elkészültek a sütemények, vegyük ki őket a sütőből. Hagyja őket hűlni a formákban körülbelül 10 percig. Készítsük el a krémet. Ehhez keverjük össze az instant kávét a forrásban lévő vízzel, és tegyük félre kihűlni. Egy nagy tálban keverjük habosra a vajat és a vaníliakivonatot, majd adjuk hozzá a porcukrot. Keverjük addig, amíg lágy, kenyérre kenhető állagot kapunk. Amennyiben túl kemény, adjunk hozzá egy kevés tejet. A torta elkészítéséhez helyezze az egyik süteménylapot a tálalóedényre, és egyengessük el rajta a krém nagy részét. Fedjük be a másik piskótalappal. A tetejét kenjük meg a maradék krémmel, melynek egy részét habzsákba tölthetjük, és mutatós dekorációt készíthetünk vele a tortára.

Forrás: Mirror