Sütőtökös kávé, a hűvös őszi napok kényeztető itala

Beköszöntött az ősz, és vele együtt a sütőtökszezon. Mindez remek hír a sütőtökös kávé rajongóinak, hiszen ez a pikáns fűszerezésű, krémes ital még a legkomorabb őszi napokat is megédesíti, nem véletlen, hogy nálunk is egyre népszerűbb, a legtöbb kávézóban találkozhatunk vele. Ami pedig a legjobb az egészben, hogy otthon is pofonegyszerűen, filléres hozzávalókból elkészíthető, ahogy még sok más sütőtökös finomság, például a sütőtökkrémleves, sütőtökös tészta, töltött tök, vagy a sütőtökös saláta is.

Ha ősz, akkor sütőtök szezon, a sütőtökös kávé is terítékre kerül Az igazán finom sütőtökös kávé alapja a jó minőségű, édes sütőtök Fotó: Shutterstock / Shutterstock/country,usa,color,seasonal,corn,rural,pumpkin patch,vegetable,ho Ahogyan azt néhány napja már az időjárás is tükrözi, megérkezett az ősz, így már kapható a sütőtök a piacokon. Ezt a népszerű zöldséget finom íze és pozitív egészségügyi hatásai miatt előszeretettel fogyasztja. Ha máshogyan nem is, de a napjainkban egyre népszerűbb sütőtökös kávé formájában szinte mindenkinek elnyeri a tetszését. Azonban érdemes mélyebben is megismerkedni ezzel az őszi szuperzöldséggel. A sütőtök a kabakosok vagy tökfélék családjába tartozik, rokonai a főzőtök, laskatök, cukkini, patisszon, görögdinnye és az uborka is. Nagyjából 90 százaléka víz, húsán és magján kívül a virága is ehető, ami sülve különleges csemegének számít. Őshazájaként egyes források Észak-Amerikát, mások Közép- és Dél-Amerika trópusi vidékét említik, ahol texasi és mexikói indiánok termesztették ültetvényeiken. Európába a spanyol hódítók hozták, kedvező élettani hatásai ugyanis már régóta ismertek, a szeplő és egyéb bőrhibák kezelésétől kezdve egészen a kígyómarásig kúráltak vele különböző betegségeket. A sütőtök jótékony hatása megmutatkozik élénksárga színében is, ami arra utal hogy ez a zöldség rengeteg karotint tartalmaz, így szépíti a bőrt, javíja a látást és - mivel igen kalóriaszegény, ellenben bővelkedik rostban - még a fogyókúrát és a méregtelenítést is támogatja. Magas C-vitamin-tartalma, ezen felül jelentős kalcium- és foszforforrás. Érdemes fogyasztani kalcium, cink, mangán, réz, vas, foszfor, biotin, niacin, pantoténsav, A, B1, B2, B6 vitaminok és folsav tartalma miatt is. A népi gyógyászatban hashajtóként és béltisztítóként is használták, pozitív hatással van az emésztési problémákra, serkenti a máj működését, segít a szív és koszorúér problémák megelőzésében, fogyasztásával csökkenthető a prosztatabajok és a szürkületi vakság kialakulásának kockázata. Több fajtája is ismert: a formájában sonkára emlékeztető, élénk narancssárga kanadai tök, a lapított gömb formájú, szürkés színű kisdobosi sütőtök, az egyik legfinomabbként számon tartott nagydobosi tök, amit főleg Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében termesztenek. Külső héja szürkés színű, sült állapotban pirított dióra, illetve gesztenyére emlékeztető íze van. Az enyhén megnyúlt formájú Orange tök édeskés íze miatt lekvárok, desszertek készítésére ideális. Hazánkban kevésbé ismert fajok a hokkaido vagy japán sütőtök, mely kellemes, édes ízű, és a héja is ehető, illetve a halloweeni tök, melyet - ahogy a neve is mutatja - leginkább töklámpások készítésére szokés használni. Zsenge állapotában fogyasztható ugyan a húsa, bár kevésbé édeskés ízű, mint a többi fajta, inkább semleges.

Sütőtökös kávé

Fotó: Shutterstock A pumpkin spice latte, azaz a sütőtökös kávé idén is meghódítja a világot Beindult a sütőtök szezon, jöhet a pumpkin spice latte. Ez az édes, fűszeres kávékülönlegesség 20 éve született meg Amerikában, népszerűsége pedig azóta is töretlen, sőt, ma már a világ minden táján előszeretettel fogyasztják. A sütőtökös fogások - így a sütőtökös latte is - emellett attól is olyan különlegesek, mert a legtöbb ember számára a Halloween, illetve a Karácsony hangulatát idézik fel, így igazi őszi-téli italként szokás tekinteni rá, amit a legjobb egy hangulatos kávézóban, vagy otthon, puha plédekbe burkolózva a kandalló mellett kortyolgatni a hideg napokon. A sütőtökös kávé alapja a jó minőségű feketekávé, és a kiváló, édes sütőtökpüré, melyet otthon is könnyedén előállíthatunk a szokásos módon, sütőben megsütjük a tököt, majd botmixerrel pépesítjük, emellett krémes tejhab is kerül bele. Fő fűszerei a fahéj és a vaníliakivonat, ínyencek pedig megbolondíthatják némi szerecsendióval, illetve egy csipetnyi őrölt szegfűszeggel, esetleg cukrozott narancshéjjal. Ízesíthetjük barna cukorral, de a méz is jól passzol hozzá. Fotó: Shutterstock / Shutterstock/gourmet,halloween,squash,white,jam,season,jar,gourd,natural,seed Sütőtök ital, sütőtök leves, és társai: mi minden készülhet még ebből a finom, őszi zöldségből? A sütőtökös lattén túl számos szezonális finomságot készítketünk még ebből a remek zöldségből. Noha néhány évtizeddel ezelőtt leginkább csak önmagáan, sütőben megsütve, esetleg némi mézzel vagy cukorral ízesítve fogyaszották - valljuk be, így is isteni - ma már tökös receptek milliói az interneten és a szakácskönyvekben, amiből ötleteket meríthetünk. A sütőtök krémleves például egy igazi kényeztető, ízletes őszi fogás, ami még a hideg, szeles napokon is átmelengeti az embert. Pirított tökmaggal tálalva pedig egyenesen ellenállhatatlan.

Fotó: Shutterstock / Shutterstock/concrete,soup,hands,woman,seed,cozy,seasonal,yellow,winter,plate Aki pedig nem kedveli a hagyományos tökfőzeléket, érdemes lehet kipróbálni sütőtökből is: könnyen lehet, hogy ez a változat még nekik is kedvencükké válik. A sütőtök emellett remek alapanyaga a sós egytálételeknek, amilyen például a rakott- vagy töltött tök - melynek húsos vagy vegetáriánus változata is létezik, az olaszos ízek szerelmeseinek pedig ideális ebéd vagy vacsora lehet egy kiadós sütőtökös tészta vagy sütőtökös rizottó. Fotó: Shutterstock / Shutterstock/risotto,lunch,arborio,gourmet,portion,yellow,plate,vegetable,ita A diétázók és egészséges életmódra törekvők pedig számos sütőtök saláta recept közül válogathatnak, kombinálatjuk hússal, sajtfélékkel, vagy más őszi zöldségekkel, például céklával is. A sütőtök édes íze miatt ideális alapanyaga a különféle desszerteknek is, a sütőtökös pite például egy kedvelt édesség Amerikában, amit érdemes kipróbálni. Leginkább a répatortához hasonlít az ízvilága. De egyszerű, kevert tésztájú süteményekben, és rétesekben is jól funkcionál, gondoljunk csak egy jó tökös-mákos rétesre. Ezen kívül lekvár, szörp, pálinka, de akár koktél is készíthető sütőtökből. Fotó: Shutterstock / Shutterstock/cinnamon,seasonal,recipe,american,plate,confectionery,vegetable, Az édes ízvilágú sütőtök receptek kulcsa a sütőtök fűszer, azaz a pumpkin spice fűszerkeverék, ami a sütőtökpüréhez hasonlóan egyszerűen elkészíthető házilag is. Hozzávalók: 3 evőkanál őrölt fahéj

1 evőkanál őrölt gyömbér

2 teáskanál őrölt szegfűszeg

2 teáskanál őrölt szegfűbors

1 ½ teáskanál őrölt szerecsendió Végül pedig itt egy szuper, egyszerűen elkészíthető sütőtökös kávé-recept, ami még a legszürkébb őszi napokat is feldobja, hogy ezentúl ne csak a kávézókban, hanem akár otthon, a kanapén ülve is átélhessük a pumpkin spice latte nyújtotta kényeztető pillanatokat.

