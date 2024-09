Szőlőszezon van, kezdődhet a szüret

Szőlőlé

A szőlő ráadásul a fogaknak is nagy barátja, a benne lévő polifenol nevű hatóanyag gátolja a fogszuvasodást okozó baktériumok szaporodását. Ez vonatkozik a szőlő aszalt változatára, a mazsolára is.

A kékszőlő fajták emellett rengeteg vasat tartalmaznak, így kiváló vérképző tulajdonságokkal rendelkeznek, nem véletlenül javasolt alkalmanként egy-egy pohár vörösbor fogyasztása vashiány és a vérszegénység ellen.

Kevesen tudják, de a szőlő magja is értékes, ugyanis öregedésgátló és bőrszépítő tulajdonságokkal rendelkezik, emellett elősegíti az agyműködést

és a szellemi frissesség fenntartását, csökkenti a demencia kialakulását. Szőlőmagolaj és szőlőmagőrlemény formájában egyre több helyen lehet vele találkozni, emellett bizonyos kozmetikumok is tartalmaznak szőlőmagkivonatot.

Szőlős pite

Hogyan érdemes fogyasztani?

Bár a szőlőt az esetek többségében nyersen - önmagában vagy gyümölcssaláták alapanyagaként - illetve bor, must vagy szőlőlé formájában fogyasztjuk, magas víztartalma miatt finom, őszi gyümölcsleves készíthető belőle, ami fahéjjal és mézzel ízesítve a legízletesebb, emellett főzhető belőle szőlőbefőtt, szőlőlekvár, szőlőszörp és remek desszertek, sütemények, pohárkrémek is. Ha a mézédes szőlőt választjuk a desszertjeink fő alapanyagaként, a cukor egy részét akár meg is spórolhatjuk.

Szőlőlé

Végül mutatunk egy isteni szőlős pitét, ami akár vasárnapi, vendégváró desszertként is megállja a helyét.

Hozzávalók:

A tésztához:

40dkg liszt

10dkg porcukor

1 csomag vaníliás cukor

1 csomag sütőpor

1db tojás

1db tojásfehérje

20dkg margarin

A töltelékhez: