Így készül az ínycsiklandó dubaji csoki 

Világszerte hódít a „Can't Get Knafeh of It” fantázianevet viselő csokoládés különlegesség. A nem mindennapi TikTok recept különlegességét elsősorban a ropogós tészta, másnéven a kadayif, vagy kadajef tészta, valamint az aleppói pisztácia és a tahini adja: ezek teszik igazán ellenálhatatlanná a dubaji csoki, az ínycsiklandó pisztáciás édesség gasztronómiai élményét. Miért ne próbálnánk ki ezt a süteményt akár a saját konyhánkban is egy künnyű, otthoni recept alapján? Mutatjuk, hogyan.

A népszerű édesség talán kevéssé ismert alapanyaga a kadayif, amely tulajdonképpen egy különleges, nagyon vékony szálakból álló, finom tészta, amely a legtöbb arab élelmiszerekre szakosodott, hazai boltban könnyedén beszerezhető. A ropogósra pirított kadayif a finomság, dubaji csoki a kulcsa, így érdemes figyelni, hogy szép aranysárgára pirítsuk. A Dubai Fix Dessert Chocolatier által megálmodott dubaji csoki az utóbbi időben világszerte népszerűvé vált.

Fotó: Shutterstock A 2024-es év desszertkülönlegessége a pisztáciás dubaji csoki Íme a dubaji csoki receptje : Hozzávalók: kadayif tészta: megtalálható minden mediterrán vagy közel-keleti boltban

pisztáciakrém: őrölt pisztácia, tejpor és olaj alkotta krém, de a Biscoff krém is jó alternatíva

tejcsokoládé : az étcsokoládé is megfelelő, ha kevésbé édes csokit szeretnénk

kókuszolaj: segít, hogy a csokoládé könnyebben megolvadjon.

só: a tahinivel együtt a töltelék édességét egyensúlyozza. Elkészítése : A kadayif tésztát óvatosan válasszuk szét, és pirítsuk meg egy serpenyőben, amíg aranysárgára nem változik. Fontos, hogy ne hagyjuk, hogy összecsomósodjon; ha szükséges, dolgozzunk kisebb adagokban. A csokoládét gőz felett olvasszuk meg a kókuszolajjal együtt, hogy sima és folyékony állagot kapjunk. Keverjük össze a pisztáciakrémeket, és adjunk hozzá egy csipet sót. Ez segít kiemelni az ízeket. Egy csokoládéformát béleljünk ki olvasztott csokoládéval, majd rétegezzük a kadayif tésztát és a pisztáciát. Öntsük le a maradék csokoládéval, és tegyük a hűtőbe megszilárdulni. Miután megdermedt a csokoládé, vágjuk fel kockákra, és tálaljuk ízlésesen. Bár a Dubai csokoládé nemcsak egy egyszerű édesség, hanem egy különleges élmény is, érdemes otthon is megpróbálnunk, hiszen a kadayif ropogóssága és a krémes töltelék igazán egyedi kombinációt alkot. A sütemény minden harapása új ízeket ígér, és garantáltan függőséget okoz. Ha további különleges receptekre is kíváncsi, látogasson el a Mindmegette oldalára! A 2024-es év desszertkülönlegessége a pisztáciás dubaji csoki.

Fotó: Shutterstock

