Egyszerű almás pite és társai: ízletes őszi sütemények édes és sós változatban

Nincs jobb egy hűvös, borongós őszi napon egy tepsi piténél, amit kedvünkre falatozhatunk desszertként, vagy akár főétkezés befejező fogásaként egy tartalmas, melengető leves után, de akár a reggeli kávé mellé is jól esik. A népszerűségi listán előkelő helyen áll az egyszerű almás pite, de közkedvelt a szilvával, és a túróval töltött verzió is, illetve ezek nyári változatai, a sárgabarackos, meggyes, vagy cseresznyés pite, amelyek ősszel is könnyedén elkészíthetők, ha rendelkezésünkre áll néhány üvegnyi befőtt, esetleg voltunk olyan előrelátóak, hogy még a nyári hónapokban telepakoltuk a mélyhűtőt ezekkel a csodás gyümölcsökkel. Ha pedig nem áll rendelkezésre házi változat, nem kell elkeseredni, hiszen a bolti, gyorsfagyasztott is megteszi.

Egyszerű almás pite, az egyik legfinomabb őszi desszert

Egyszerű almás pite, az őszi desszertek sztárja

Hogy miért is a legnépszerűbb őszi desszert az almás pite?

Mert finom, mert filléres hozzávalókból, gyorsan elkészíthető, és mert gyerekkorunk ízeit, és a nagymama konyháját idézi föl bennünk, tehát egy igazi comfort food,

ami jól esik, ha egy kis kényeztetésre vágyunk a stresszes, szürke, borongós hétköznapokon, amikor minden olyan sivárnak és lehangolónak tűnik.

Az almás pitének két fajtája is igen népszerű: a piteformában készített, rácsos tetejű, amerikai változat, illetve az egyszerű, tepsiben sült, kevert tésztájú. Mindez tovább variálható plusz hozzávalókkal: különösen jól áll neki a fahéjas fűszerezés, ám némi mazsolával vagy karamellás szósszal sem lőhetünk mellé, az igazán édesszájúak pedig előszeretettel társítják némi vaníliafagylalttal.

A legegyszerűbb almás pite is ezerféle módon variálható, azonban érdemes kísérletezni másfajta töltelékkel is: készítsük el túróval, szilvával, vagy akár sütőtökkel töltve, garantáltan nem fogunk csalódni, és még a barátok, családtagok tetszését is elnyerjük vele.

A sós ízek kedvelőinek pedig jó hír, hogy létezik húsos, zöldséges vagy sajtos változat is, illetve ezek kombinációi, amelyek szintén nagyon ínycsiklandóak, és akár egy főétkezésnek is megfelelnek, annyira laktatóak és kiadósak.