Gyógynövények hatása a testre és a lélekre: a fokhagyma, a zsálya és a kurkuma is igazi életelixír

zsálya

természetes gyulladáscsökkentő, az árvacsalánfélél családjába tartozó gyógynövény, latin neve, a salvia, azt jelenti, gyógyítani.

gGyulladás- és izzadáscsökkentő, összehúzó és antibiotikus hatása is ismert. Kiválóan alkalmazható a télen gyakori torokgyulladás, köhögés és rekedtség ellen. Támogatja a máj-és az epeműködést, méregtelenít. Jó hatással van az agyműködésre, javítja a memóriát. A növény csersavtartalmának köszönhetően összehúzó és vérzéscsillapító hatású, fogfájásra, fogínysorvadásra, illetve a szájüregben lévő sebek kezelésére is használják, gyógyhatású szájvizek gyakori összetevője. Alkalmas gyógyfürdők készítésére aranyérbetegség esetén, hasfogó hatrása miatt pedig a hasmenéses betegségeknek is kiváló ellenszere.