Halloween: így készüljön a rettegés estéjére

November elsejének, Mindenszentek ünnepének előestéjén számos országban hódolnak ma is egy ősi kelta - a druidákig visszanyúló - szokásnak, amely különösen az angolszász világban terjedt el Halloween néven, de fokozatosan "globalizálódva" más országokban is megjelent. Az angol Halloween szó szerinti fordításban a Mindenszentek (All Hallows) előtti estét jelenti. A druidák idejében az Írországban és Skóciában élő törzsek ezen a napon ünnepelték az újévet - egyszerre hódolva a Napisten és a holtak Ura előtt. Az időpontot egyáltalán nem találomra választották: az évnek abban az időszakában terelték ugyanis a szarvasmarhát a legelőről az istállókba. A kelták hite szerint ezen a napon tért vissza a földre a bűnösöknek a lelke, hogy aztán megszállják az embereket. Az élők ezért különféle jelmezeket és maskarákat öltöttek, ugyanis ezzel akarták becsapni és összezavarni a holtak szellemeit.

A kelták szerint halloween estéjén visszatérnek a holtak Fotó: Unplash

Az egyházban III. (Szent) Gergely pápa (731-741) a VIII. században november elsejére tette Mindenszentek ünnepét. A megelőző nap, tehát október 31-e - főleg a középkorban - arról volt ismert, hogy boszorkányok és varázslók akkor végezték üzelmeiket.

Halloween tökfaragás: így használja a tököt

A tökfaragás egy szuper családi program, aminek a végeredménye egy tökéletes halloween dekoráció, azonban a tököt ennél sokkal többféleképpen is felhasználhatjuk ha halloween bulira készülünk. A klasszikus módon készíthetünk belőle lámpást is, de kiváló italokat is tölthetünk bele, amihez csupán egy kis csapra lesz szükségünk.

Vágja le a tök tetejét a szárával, azután kanalazza ki a belsejét. Fúrjon egy lyukat a hordócsapnak a tök oldalába, szúrja bele, és töltse meg a kedvenc sörével vagy borával. Végül tegye rá vissza a tetejét.

A tök belsejét emellett nem érdemes kidobni, ugyanis az ősz sztár zöldségéből rengeteg ízletes és félelmetes ételt készíthetünk, ezekből IDE kattintva inspirálódhat.

Képünk illusztráció. Fotó: Unplash

Gyors és rémisztő ételek Halloween party esetére

A halloweeni receptek főszereplői kétségtelenül az édességek. Ebből is az egyik legkönnyebben elkészíthető - mégis látványos - finomság a Szellemes habcsók, amihez csupán tojásfehérje, porcukor és némi fekete ételfesték kell. Erre, na meg persze óriási türelemre lesz szükségünk ahhoz, hogy elkészítsük ezeket az igazán különleges, halloweeni habcsókokat. Ügyeljünk rá, hogy a tojáshab elég kemény legyen, mert így tudunk magas, szellemeket készíteni belőle!