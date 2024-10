Íme 4 igazán rémisztő vendégváró recept halloweenra

Ma már Magyarországon is egyre többen tartanak október utolsó napján halloweeni partikat. A vendégek ijesztő jelmezben érkeznek, a házigazdák pedig igyekeznek minél rémisztőbb vendégváró falattal várni őket. Ezért most összegyűjtöttünk öt olyan ételt, amitől biztosan megijednek a házibulira érkezők, és ezek a halloweeni receptek otthonra is tökéletes vendégváró falatok.

Szellemek, pókok, koporsó és még számos dekoráció alkotja a tökéletes halloweeni készülődés alapjait és a halloweeni süteményeket, amiket az ünnep tematikájában készítünk el. Ezek a halloweeni receptek otthonra kiváló választások akkor is, ha néhány vérfagyasztó süteményt is szeretnénk elkészíteni, amiktől még a horrorfilm-rajongók is megijednének. Viszont az italokról se feledkezzünk meg, amiket egy-egy egyszerű kiegészítővel könnyen hátborzongatóvá tehetünk. Halloweeni receptek otthonra : ezek a legrémisztőbb ételek a rettegés éjszakájára

Fotó: Mindmegette.hu Halloweeni receptek otthonra : 1. Mandulás boszorkányujjak recept Hozzávalók: 12 dkg liszt 8 dkg finomra őrölt mandula 12 dkg vaj vagy margarin 8 dkg porcukor 1 db tojássárgája 0.5 db biocitrom reszelt héja 20 szem blansírozott mandula Elkészítés: 1. A lisztet összekeverjük az őrölt mandulával, majd a hideg kis kockára vágott vajat belemorzsoljuk. Hozzáadjuk a porcukrot, a tojássárgáját és a citromhéjat, majd a tésztát simára gyúrjuk. Ezután frissentartó fóliába tesszük és 30 percre a hűtőbe rakjuk. 2. A tésztát 20 egyenlő részre osztjuk és lisztezett felületen mindből 16 centiméter hosszú rudakat sodrunk, majd azokat egy sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük egymástól kis távolságra. A rudak végébe egy 1-1 mandulát nyomunk, majd egy késsel ujjperceket alakítunk ki és 2-3 helyen benyomva a rudakat, a bütyköket is megformázhatjuk. 3. Ha megformáztuk a rudakat, akkor 180 fokra előmelegített sütőben, 15-18 perc alatt készre sütjük a kekszeket, amiket a tepsin hagyunk kihűlni. 4. A mandulákat leszedjük az „ujjakról” és a mélyedésekbe kevés lekvárt teszünk, végül pedig visszaragasztjuk a mandulaszemeket. Fotó: Mindmegette.hu 2. Agy torta Hozzávalók: 250 g margarin ​

265 g porcukor

240 g liszt

2 evőkanál kakaó

Csipet só

50 ml író

1 tk vanília aroma

1 tk piros ételfesték

4 tojás

2 tk fehérbor ecet

1 tk szódabikarbóna ​ Fotó: Shutterstock A krémsajtos cukormázhoz: 80 g vaj

120 g krémsajt

500 g porcukor

1 tk vaníliaaroma

rózsaszín színű fondant

ehető vér Elkészítés: 1. Melegítsük a sütőt 170 fokra, közben pedig a margarint és a cukrot keverjük habosra. 2. A lisztet, a kakaóport és a sót szitáljuk egy tálba, majd az íróhoz adott ételfestéket és vaníliaaromát hozzáadjuk a lisztes keverékbe.

3. A tojást üssük bele a habosított vajba, majd mindez adjuk a hozzá a liszthez. Ezt addig keverjük, amíg a teljesen sima tésztát nem kapunk. 4. Végül a tésztához adjuk hozzá a maradék száraz hozzávalókat és keverőgéppel állítsuk össze a piskótát. Majd tegyük bele az ecetet is. 5. A kész piskótát egy tortaformába öntjük, és az előmelegített sütőben 40-45 perc alatt megsütjük. Ha kész 5-10 percig hagyjuk hűlni. 6. Miközben sül a torta alapja, elkészítjük a sajtkrémet, amihez a vajat és a krémsajtot habosra keverjük. Hozzáadjuk a porcukor felét és a vaníliaaromát, majd a keverőgép legalacsonyabb fokozatán addig keverjük, amíg a krém össze nem áll. Ekkor hozzáadjuk a maradék porcukrot és tovább keverjük. 7. A kihűlt piskótából félgömböt formázunk és befedjük krémmel. 8. A fonatból készítsünk hosszú rudakat, amiket spirálos formában a torta tetejére tudunk tenni. Végül pedig az ehető vér kanalazzuk az agy tortára. Fotó: andras_csontos/Shutterstock Cikkünk a következő oldalon folyatódik!

