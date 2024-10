Kedvencünk, az almás pite: készüljön a hétvégére ezzel a szezonális süteménnyel!

Nem is kérdés tehát, hogy ezt a kiváló receptet mindenképpen ki kell próbálnunk, sőt, meg is kell őriznünk. A nagyi almás pitéjének elkészítését ugyanis az unokáknak is feltétlenül meg kell tanulni, hiszen minden falat egyszerre édes, savanykás és fűszeres – igazi klasszikus, amit soha nem lehet megunni.

Ez az almás pite mindannyiunk számára egy perc alatt visszahozza a gyerekkort.

Hagyományos almás pite

Hozzávalók:

A tésztához:

40 dkg liszt

15 dkg cukor

15 dkg zsír

1 kezeletlen citrom reszelt héja

1 csomag vaníliás cukor

1 csomag sütőpor

2 dl tejföl

2 tojássárgája

felvert tojás és tejszín a tetejére

A töltelékhez:

1,5 kg alma

1 citrom leve

kb. 10 dkg cukor

1 teáskanál őrölt fahéj

1 csomag vaníliás cukor

1 csipet őrölt gyömbér

1 csipet őrölt szegfűszeg

2 evőkanál keményítő

Elkészítés:

Összegyúrjuk a tészta összes hozzávalóját. Cipót formázunk belőle, fóliába csomagoljuk, és egy órán át pihentetjük hideg helyen. Közben elkészítjük a tölteléket. Egy nagy serpenyőben megolvasztjuk a cukrot. Rátesszük a kicsumázott, kockákra vágott almát (nem kell meghámozni), ízesítjük a fűszerekkel (fahéj, gyömbér, szegfűszeg), rácsavarjuk a citrom levét, rászórjuk a vaníliás cukrot. Csak pár percig pároljuk együtt, hogy ne főjön szét az alma. Végül pici vízben feloldott keményítővel sűrítjük, és hagyjuk kihűlni. Elővesszük a tésztát a hűtőszekrényből, kétfelé osztjuk. Az egyik felét kinyújtjuk, belefektetjük egy tepsibe (nem kell előtte kizsírozni a tepsit, mert elég zsiradék van a tésztában). Rákanalazzuk az almatölteléket. A másik tésztafelet is kinyújtjuk, ráfektetjük a töltelékre. Villával megszurkáljuk. Felvert tojást összekeverünk egy kis tejszínnel, és lekenjük vele a tészta tetejét. 180 fokos sütőben 45-50 perc alatt készre sütjük. A tepsiben hagyjuk langyosra hűlni, majd megszórjuk porcukorral, és kockákra vágjuk.

