Íme egy könnyed hétközepi süti: így készül a tökéletes almás kevert

A kevert süteményeket nem csupán azért kedvelik egyre többen, mert olcsó és pillanatok alatt kész, hanem mert nagyon finomak és ízletesek is. Cikkünkben ezúttal egy almás kevert receptjét mutatjuk be, hiszen egyrészt illik szezonális alapanyagokat használni, másrészt ezt akár még ma meg is süthetjük, hiszen pillanatok alatt kész.

A kevert sütik még a kezdő konyhatündéreken sem fognak ki: egyszerűen elkészíthetők, szinte elronthatatlanok. Az almás keverthez – ebben szinte biztosak vagyunk – minden hozzávaló megtalálható egy átlagos konyhában. Nyugodtan használhatunk kevésbé szép almákat is, a végeredményt nem befolyásolja. Készítsünk egy finom almás kevert süteményt ma délután!

Almás kevert sütemény Hozzávalók: 35 dkg finomliszt

6 db nagyobb alma

4 db tojás

2 dl olaj vagy 20 dkg zsír

1 csomag sütőpor

12 dkg darált dió

20 dkg cukor

1 csipet só

1 tk. őrölt fahéj

2 csomag vaníliás cukor

porcukor a tetejére Elkészítése: Meghámozzuk az almákat, lereszeljük, hozzákeverjük az őrölt fahéjat. Egy tálba ütjük a tojásokat, hozzátesszük a cukrot és a vaníliás cukrot, kézi robotgéppel kihabosítjuk. Beleforgatjuk az olajat vagy a megolvasztott zsírt. Hozzákeverjük a fahéjas almát. Egy másik tálban összevegyítjük a száraz alapanyagokat: a lisztet, a darált diót, a sütőport és a csipet sót. Hozzáöntjük a tojásos keverékhez, fakanállal alaposan összeforgatjuk. Egy közepes méretű tepsit kikenünk olajjal vagy zsírral. Beleöntjük a tésztát, és 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 40 perc alatt megsütjük. Hagyjuk langyosra hűlni a tepsiben. Végül meghintjük porcukorral, és nagyobb kockákra felvágjuk. Ha további gyors receptekre is kíváncsi, keresse fel a Mindmegette oldalát!

